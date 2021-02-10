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金山人語／洞穴裡的幻影

那福忠

古希臘哲人柏拉圖 (Plato) 說了一個故事，一個洞穴有向光的出口，洞中有一群人腿和頸子從小就被鎖著，面向洞的內壁，從未見過陽光，在他們背後上端有個洞口，後上方不遠處有一堆火，與火之間有一條路，沿路有人帶著東西與動物經過，但洞內的人只能從面對的洞壁看到若隱若現的影子。後來有一個人掙扎逃了出來，看到外面的美麗世界，回到洞穴想拯救大家逃離，卻被感染在幻影中的眾人認為是異說，把他捉住，甚至要處死。

美國科幻作家 Philip K. Dick，1977 年在法國 Metz 的科幻作家會議上，說出了 Matrix 的論點，我們活在電腦程式的現實之中，唯一的線索是，每當一些變數被改變，現實上的改造就會發生，但沒說「被」誰改變。Matrix，除了數學的矩陣，有多重意義，像是母體、孕育生命的地方，產生生物組織的模型，或是一個鑄造器具的模子。我們活在電腦模擬的程式，我們就活在 Matrix 裡了。

1999 年 Wachowskis 姊弟的 The Matrix 影片，把電腦模擬戲劇化的呈現給觀眾，以及連續幾部 Matrix 影片的熱絡，更讓大家沉醉在虛擬與現實的邊緣。接著，牛津大學哲學家 Nick Borstrom，美國天文學家 Neil Tyson，創業科學家伊隆馬斯克，以及一些重量級的人物，都先後表示有很大的可能性，我們活在一個電腦模擬的世界。

美國導演 Rodney Ascher 日前推出新片　A Glitch in the Matrix，以紀錄片的方式探討模擬理論，這是他第三部紀錄片。第一部 Room 237 (2013)，是對 Shinning (1980) 影片的探討，這是依史Stephen King 同名小說攝製，至今還被列為最恐怖之一，故事地點在科羅拉多州山區一間豪華旅館，237 號房間示意靈異發生之地。第二部 Nightmare (2015)，以令人焦慮不安的手法，探討睡眠麻痺，在睡眠中全身無法動彈的現象。

從前兩部影片，可以意會這第三部的同質性，導演以獨特的手法讓觀眾的頭腦轉彎，從柏拉圖到 Philip K. Dick，穿插以前影片，訪問不同階層的人。他接受媒體訪問說，模擬理論可以讓你在這混亂的世界感覺好一些，引誘你去瞭解神秘，但如果相信身邊每一個人都是電腦程式，就非常的危險。與前兩部影片比較，這一部更放大思維，試著探討真實 (Reality) 的本質。

電腦模擬可以分兩個層面解釋，隱喻、以及科學可能性，這位導演說科學涉及太深，他不是專家，所以影片是隱喻的描述。他訪談過很多人之中，覺得活在電腦模擬的世界是一種無止境的驚異，但也會問這有時麼目的、我扮演時麼角色？有時候發生重大事故，就有人開玩笑說主宰我們的電腦又出錯了，地球出軌，反正又不是真的，不必擔心。

至於相不相信我們活在電腦模擬的環境，有趣的是大多持較健康的態度，認為大多數的人是真實的人、不是電腦程式，有如 Pascal 賭注，無論上帝是否存在，只要相信上帝就不會吃虧。所以只要認為我們都是真實的人，不論是否被電腦模擬，都立於不敗之地。

如果有來越多的人相信模擬，會有什麼壞處？這位導演說就是把世界當作一個電動遊戲，像是自己一個人玩 Pac-Man，所有的妖魔被電腦 AI 控制跟自己挑戰。或是像 Fortnite，每個角色都與一個真人綁在一起，把別人都貶抑在自己之下。這樣的玩法，就涉及到品格、道德，成為最大的問題。2003 年一名 19 歲的美國青年，癡迷電腦模擬殺害了父母，他告訴律師當時是在 Matrix 之中。

回到柏拉圖的洞穴，洞壁上的幻影有多真實性？世界上許許多多的奇景，不僅只有一個洞穴，會在許多不同的洞穴讓人看到不同的幻影。又是誰製造這些幻影給洞穴裡的人看？製造的人是用盡心力，把所見所聞誠實反映？或者是別有心的憤世嫉俗操作？柏拉圖的原意雖然意指哲學，但電腦模擬的虛虛實實，與洞內的幻影又有什麼區別？

與其說 Rodney Ascher 在影片中探討模擬理論，不如說隱喻的介紹概念，而且藉學者專家把範圍擴大到哲學、宗教、宇宙，我們是否活在電腦模擬的世界，沒有定論，也不是重點，有無數相信的人，會自用方式去解釋尋找趣味，不相信的人，也未嘗不可以在不同的柏拉圖新洞穴，安逸的享受生活。畢竟，模擬一個現實世界在科學上的落實，還差得很遠、很遠.....。

美國 導演 馬斯克

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