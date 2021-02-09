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定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

金山人語／美國需要審訊和彈劾川普

邱鴻安

川普被彈劾案參院9日展開處理。眾所周知，參院需三分二票(67票)，才能將川普定罪(煽動叛亂罪)，但民主黨只有50票，要17名共和黨人倒戈，幾全無可能，川普注定不會被定罪。既然結果已知，為什麼還要對他進行審訊？ 

一，雖然川普不會被定罪，但審訊仍有必要，因為美國需要對川普進行審訊。為什麼美國需要這個審訊？川普四年造成美國社會嚴重分化，去年11月到今年1月20日下台，川普全力謀求推翻選舉結果，用「選舉舞弊」和「選舉被偷走」陰謀論，煽動支持者，將社會分化推至最高點，直至導致他的支持者於1月6日攻擊國會。 

社會分化使美國需要療傷，以結束社會分化的噩夢。但真正的療傷必須基於了解，因此有必要對川普進行公平和公開的審訊，讓美國人看清暴亂過程和事實，唯有了解才能療傷，如果讓暴亂事件不了了之，不對川普進行審訊，對療傷沒有幫助。 

二，參院的審訊，是要決定川普是否有罪，以及是否該為暴亂負責。作為檢方的眾院彈劾經理認為，川普要為暴亂負責，但川普的律師8日說，川普不應為「少數犯罪分子」的罪行負責，因為他在暴亂前發表的演說，只是一般的政治演說，受憲法第一修正案的言論自由保護。 

參院可能判川普有罪，也可能判他無罪，但參院的投票不能左右人們對川普的看法。最新民調顯示，50%的人認為他罪有應得，47%的說他沒罪。 

筆者認為，川普煽動支持者的意圖極其明顯，例如他在演講中說：「如果你不拚命戰鬥，你將不再擁有一個國家。」因為他的煽動，支持者才會遊行去國會，才會衝破警方防線，闖進國會大廈，逼使確認拜登勝選的程序中止了數小時，五人在暴亂中死亡。如果沒有川普的煽動，攻擊國會的暴亂行為就不會發生。 

美國不能讓同樣的事情重演，因此有必要對川普進行審訊，並作出裁決；唯有審訊和裁決才能警告後來者，不要觸犯同樣的罪行。 

三，川普的律師8日說，參院無權對川普進行審訊，因為川普已經下台，憲法沒有賦予參院審訊已經去職的前總統。川普現在只是一名公民，彈劾的目的是要取消職權，因此彈劾已去職的前總統，荒謬之極。但憲法專家普遍認為，眾院於1月13日通過彈劾案，那時川普仍然在任，參院可以在川普下台後繼續完成審訊程序；「只要是在任，由上任的第一天到最後一天，總統都必須為他的行為負責。」

川普 參院 美國

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