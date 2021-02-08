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金山人語／東京奧運正在路上

周喆

1941年6月22日，烏克蘭基輔市原定有一場足球賽。但是戰爭在那一天爆發，比賽被取消了；四年後戰爭結束，體育場修復後舉行的第一場賽事，就是被取消的那場球賽。當局宣布四年前的門票仍然有效，他們驚訝地發現，有數十人仍然保存著當年的門票。

這個故事告訴我們，即使在最黑暗、最艱難的年代，體育依然代表著希望。

2020年12月1日，巨型奧運會五環標誌矗立在東京灣彩虹大橋的旁側，向全世界宣告：東京奧運會回來了，「更快、更高、更強」的奧林匹克精神從未離去。

由於新冠肺炎爆發，東京奧運會組委會於去年3月24日宣布，原定去年7月舉行的夏季奧運會延期一年。這是現代奧運史上第一次因非戰爭原因而將奧運會延期。記得當時主辦方表示，2021年7月23日開幕的東京奧運會仍稱為「2020夏季奧運會」，主題將是慶祝人類戰勝新冠肺炎病毒。

現在看來，當時的這個預言過於樂觀。進入2021年，世界各地新冠疫情仍然相當嚴峻，日本不久前還曾封城；雖然疫苗已經問世，然而距離戰勝新冠病毒的那一天還很遙遠。一時間，東京奧運會能否在今年順利舉行，也再次蒙上陰影。

好消息是，目前相關各方已有共識，東京奧運會今年應該還是會辦的，但是將會跟以前有很多不同，例如，比賽現場沒有觀眾，外國運動員到達東京後將要隔離14天。無論如何，東奧注定將成為最特殊的一屆奧運。

中國一樣，日本也是一個有著深厚奧運情結的國家。東京上一次舉辦奧運會是在1964年，對日本人來說，那一屆奧運會有著特殊意義；是日本經濟起飛的重要指標，也是日本走出戰後廢墟，國家和平轉型的指標。

世界上第一條高鐵，東海道新幹線在1964年奧運會前幾天通車，點燃1964年奧運會主火炬的坂井義則，正是在廣島原子彈爆炸的當天，在廣島出生。

1964年東京奧運會連同1960年羅馬奧運會、1972年慕尼黑奧運會一起，也代表德義日這三個二戰軸心國都已擺脫「戰敗國」身分，重新成為國際社會的一員。

由於歷史原因及民族情感，中國人對東京奧運會比較冷淡。媒體上經常有負面消息，網民也多冷嘲熱諷，甚至為東奧延期「叫好」，或直言「最好乾脆取消」。這種情緒其實大可不必。

如果東奧真的取消，損失最大的是世界各國的運動員。對他們中很多人來說，參加奧運會是一生最大的夢想，並為此已經努力了很久。東奧可能是有些選手最後一次實現奧運夢想的機會。

好運，東奧！

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