金山人語／洛威爾教改與華人權益

舊金山洛威爾高中招生改革，取消考試成績標準，改以抽籤制。改革的表面理由是疫情，居家線上教學無法準確評估學生真實成績；但背後深層原因是，學校亞裔 生太多，非、西裔比例失調。

紐約市公校入學標準也進行過類似改革。紐約特殊高中取消入學考的爭議已持續有年，此次得以保留，但普通初高中至少未來一年取消成績標準，改為隨機錄取。改革的理由，同樣是疫情影響與實現族裔多元。

不只初高中，因疫情衝擊，包括哈佛等多所藤校也宣布，未來一兩年招生不要求SAT或ACT成績。但考慮到近年不斷出現的取消入學成績標準的呼聲，因應疫情的暫時舉措，難說不會成為永久性的招生制度。

不論公校私校、中學大學，取消成績標準的最直接受害者是亞裔。可以說，這場漸成氣候的全美性教育 改革，就是針對亞裔華裔而來。亞裔是收入最高族群，可以參加補習班提升分數；即使低收入家庭，省吃儉用也會為孩子創造條件改善成績，教改的衝擊超越貧富界限，波及整個社區。

示威、嗆聲無疑是有效維權手段。旨在恢復加大平權政策的SCA5提案、16號提案相繼挫敗，就是華人 社區團結抗爭的成功案例。但正如16號提案是SCA5提案翻版一樣，要求平權的聲浪必定還會捲土重來。而隨西裔社區參與政治的熱情越來越高，這種聲浪必會越來越大。僅是示威抗議向政客施壓，亞裔終難免處於被動的弱勢地位。

不只看成績、更要注重族裔平衡的教改已成趨勢，在示威抗爭同時，華裔教育權益團體應做更深一層更具前瞻性的思考，引導社區 。

其一，族裔公平或校園多元化政策的「正當性」，到底作何理解？教育的宗旨是擇優錄取、學而優則繼續深造？還是「全人教育」培養合格公民、平衡不同社區？入學平權之爭，只是利益之爭，抑或也關涉教育的本質？

其二，擇優錄取政策下，華裔成績好是優勢，一旦不看成績，優勢頓失。在教育改革不可避免情況下，華人歷史中形成的「教育觀」是否需要調整？只要予以重視，以華人子弟的勤奮和聰慧，在社會服務、社區參與、人際交往、領導力等方面，同樣可以出類拔萃，而化消極為積極，是否也有助未來克服職場天花板的困擾？

其三，華人歷史上曾遭不公對待，並因非裔民權運動獲益，今天當其他少數族裔爭取平權時，理應與他們站在一起；但這意味著，華人要放棄自己的部分權益。在維護自身利益和支持其他族裔獲得更多機會之間，華人應如何平衡？