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我的編譯史

邱鴻安

前兩天，清理舊物，意外地發現一部個人的編譯史。我是1990年代末加入報社編譯行列的，我的編譯經歷讀者不一定有興趣，但對我來說卻是人生的重要組成部分。

在舊物中，最多的是字典，其中又以漢英和英漢字典最多；中港台譯界公認的權威字典都包括在內，例如陸谷孫編的「漢英大辭典」、梁實秋編的「遠東漢英大辭典」、以及林語堂的「英漢大辭典」，還有1970年代至1990年代台灣大學校園最流行的大陸書局「簡明漢英字典」。

編譯少不了字典，但過去20年剛好是字典「從必需到被廢棄」的過程。20年前，漢英字典還是必需工具，那時「谷歌翻譯」還未成形；15年前，谷歌翻譯崛起；10年前，谷歌翻譯已發展到臨界點，開始取代字典。到了最近10年，谷歌翻譯突飛猛進，新聞翻譯所遇到的一切難題，谷歌翻譯都可解決，字典從此被丟到抽履底。

谷歌翻譯20前面世時，報界已預言，「軟體將取代人手翻譯」。但20年過去了，這個預言仍沒有兌現，譯界反而愈來愈認為，人類語言所表達的微妙感情，並不是軟體能夠取代的。

舊物之中，又有不少譯名文件，其中有一份1970年代留下來的「文獻」。世界日報創刊於1976年2月12日，「文獻」有10多頁，列出了灣區和加州縣市、以及州政府官員和部門的譯名，英文名稱還是打字機打出來的，中文譯名則是手寫的。

很長的一段時間，這份文獻是編譯的天書，新入行者必須熟記，否則無法工作；但是到了這份文獻2004年電子化時，天書的地位反而逐漸消失，因為谷歌的「搜索引擎」已經崛起，到了這個世紀的第2個10年，編譯已不再需要天書，只須上網「Google一下」，譯名就唾手可得。

在舊物中，還有一大叠「立即獎」的字條，這些字條反映了我個人的一段編譯經歷。2003年底，我開始在報上寫藝文介紹，例如音樂會、畫展、電影和新書等；開始時只是資訊介紹，但不久即加入了個人意見，性質也從編譯變為評論。這是我在報上寫專欄之始，對我來說意義重大。

當時的總編輯陳裕如先生，每讀到他認為不錯的介紹和評論時，就給我發「立即獎」，每次15元或20元，也有40元的，最多的一次，竟有100元。他還寫上評語，例如「分析深入」和「有可讀性」等，當然他的用意是鼓勵，希望我繼續寫下去。由2003年到現在，我在報上寫專欄，一寫就寫了18年，一切都源自「立即獎」。

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