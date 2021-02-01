金山人語／如果沒壞，別去修它

舊金山 教育委員會最近通過議案，要求全市44所學校改名。其中包括以華盛頓和林肯命名的學習。其激進程度即使在自由派當道的舊金山也屬罕見。這種「橫掃一切牛鬼蛇神」的「大無畏」作風不僅魯莽，而且危險。

華盛頓和林肯遭「下架」，據說是因為前者是奴隸主，後者反印第安人。這些指控，現在來說當然是政治不正確。但是也引申出問題：用現在的道德標準去評判古人，是否合理？評判一個歷史人物，是看他的整個一生，還是只看某一階段某一部分細節？

每個時代都有各自的特徵，有各自的道德標準，也都有各自的局限性。華盛頓可能確實在一生的某個時期是奴隸主。林肯也確實可能在某個階段對印第安人不友善。但是這只能說明，他們也是凡人，也受到他們所處那個時代的局限。但是這些細節並不影響他們在美國 歷史上的偉人地位。

中共政治語境裡有一個術語，叫做「歷史虛無主義」。其主要內容是三個「否定」：以支流否定主流，以局部否定整體，以缺陷否定成就。舊金山教委會正是犯了歷史虛無主義的錯誤。

奴隸主華盛頓和開國元勳華盛頓，哪一個是支流哪一個是主流？奴隸主傑佛遜和民主制度之父傑佛遜，哪一個是局部哪一個是整體？敵視印第安人的林肯和解放黑奴、維護美國統一的林肯，哪一個是缺陷哪一個是成就？

美國人有句話：如果沒壞， 別去修它（If not broke, don't fix it）。應該問一下舊金山教委會：「你們沒有比學校改名更重要的事情要做嗎？」

就算華盛頓和林肯「劣跡斑斑」，舊金山的這些學校以他們命名已有很多年，好像也沒出什麼亂子。當初以他們命名學校，總是有一些原因的。只要這些原因到今天仍然成立，那就沒必要改校名。

然而舊金山學校改名可能不只是一時鬧劇。用網路常用語來說，竟有點「細思極恐」的感覺。

試想，如果連華盛頓和林肯都是壞人，美國還有好人嗎？如果建立這個國家、領導這個國家的人都是惡棍，這是一個什麼樣的國家？要想從根基上否定一個國家及其制度，還有比打倒建立這個國家開創這個制度的歷史人物更容易的方法嗎？

無論中外，都有某些歷史人物與他們的國家聯在一起，是「不能動」的。一旦動了，這個國家的立國基礎就動搖了。正如在中國 ，孫中山、毛澤東是不能動的；在美國，華盛頓、傑佛遜和林肯也是不能動的。