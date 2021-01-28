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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

金山人語／紐森有如父子騎驢

黃美惠

兩天前聽到加州州長紐森說要解除居家令，很奇怪，聽者並不覺高興，因為這和矽谷很多人感覺並不吻合。

其實大家就像這幾天的壞天氣，心中黯沉，對疫情方方面面都憂心。華人朋友互相提醒著不要去某某超市購物，去也速速離開，因其工作人員染疫 。聽說有對夫婦一向極度小心，只因去鄰近的美國超市買菜一次，竟也中鏢。

談到疫苗，大家像熱鍋上螞蟻互相打探，成天在電腦前蒐尋等待，訂到的人有如當年大學放榜上了台大。美國疫苗接種表現不佳，雖兩大疫苗廠商都在美國 ，但以色列接種率已近半，英國有一成多，美國只百分之七。美國最大且最富庶的加州在打疫苗這件世紀大事成績是前三----只不過是倒數。

加州有全美國最帥的州長沒錯，但很多人覺得他能力不如先前的老爺爺州長甚多。英文大報批評沙加緬度的ICU低灣區那麼多都重開了，為何金山灣區居家令還在？州長讀報甚勤，果不其然周一就宣布取消居家令。他沒想到另一主要英文報信使報同天開罵，說他匆促決定是連串嚴重失策裡最新的一步錯棋。

紐森就像父子騎驢故事所說，牽驢子走路挨罵，坐上驢子也挨罵。但政治人物進退失據不必同情，錯誤政策比貪污好不到哪裡去。

老百姓最擔心不是只能買外帶而不能坐在店外帳篷用餐。或者沒法剪頭染髮，和老闆同事Zoom時不好看。很多人更關心學校到底何時重開，孩子在家看電視上課已受不了。紐森去年12月才說要推20億元大計，讓學校2月重開。目前看來又要跳票。

治理加州不是撒隆巴斯，右手痠痛貼右邊，左手舉不起來改貼左邊 。貼了半天仍是病人一個 。

州長有他來自商界的壓力，這些人的歡喜和哀愁比你我小州民更容易達到紐森耳朵。總的來說，檢疫、口罩、社交距離、疫苗是對抗新冠病毒大網的四個角，四角都要拉穩才能有決定性進展，不是再來幾回合的居家避疫鬆緊帶，弄到老百姓無感。

新上任的總統拜登說他的疫苗計畫四要項是：擴大注射資格、增多注射地點、鞏固公衛團隊、確保疫苗來源，專家和老百姓都聽懂了。美國政府的分工是各州挑起執行重頭戲，聯邦和地方互信，讓各州知道「你缺什麼告訴我，我來想辦法」。之前加州檢察長成天忙著控告川普，加州老在擔心川普報復扯後腿。如今都是黨內兄弟了好做事，紐森不必看報社社論治州，但要接點地氣，知道加州人要什麼、怕什麼。

目前是美國歷史上怪年頭，犯錯在跟努力賽跑〈a contest between error and effort〉，紐森別再進一步退兩步了。

美國 加州 疫苗

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