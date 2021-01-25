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金山人語／加州新參議員的名字怎麼唸？

周喆

舉世矚目的總統就職典禮上，拜登和賀錦麗分別宣誓就任總統和副總統，翻開新的一頁。當天還有三位新任聯邦參議員也宣誓就職了。其中就有賀錦麗在參議院的接班人，加州的帕迪拉（Alex Padilla)。只是監誓人賀錦麗的光環太耀眼，以至於蓋過了宣誓主角帕迪拉。

英文主流媒體在報導這個新聞的時候，一直都稱新參議員為「帕迪亞」，而非「帕迪拉」。原因就要從西班牙語裡的「ll」的發音說起。

以前在西班牙語字母表裡，「ll」是一個單獨的字母。1998年起不再列為單獨字母，但仍是一個固定音節。這個「ll」音節該怎麼發音？答案五花八門。

按照馬德里地區方言，也就是西班牙的「國語」，「ll」的發音為「y」。但是西班牙某些地方，「ll」的發音為「li」。至於同樣說西班牙語的拉丁美洲，花樣更多。墨西哥和西班牙官話是一樣的發音。但是在哥倫比亞，「ll」的發音為「ji」。最奇怪的是阿根廷和烏拉圭，這兩個地方的人民把「ll」這個音發成「sh」。

新任參議員Padilla是墨西哥移民後裔。墨西哥人的「ll」發音為「y」。這就是主流媒體稱呼他為「帕迪亞」的原因。

雖是小事，但也可說明一個現象。由於歷史原因，美國尤其是加州有大量的西語裔人口，並且還在不斷增長。由此一定程度上造成西語裔文化的強勢，表現為一些西語裔背景的人名和地名，都要按照西班牙語本來的發音來唸。

最明顯的例子就是美國第十大城市San Jose，全世界都是按照西班牙文的發音唸成「聖荷西」。而且San Jose正式官方書寫，e的上面還要加一個重音符號。

其他族裔文化可能就沒這樣的待遇。例如「Trump」是個常見的德國姓氏。但是全世界都是按照英文化的發音來稱呼剛卸任的前總統。兩岸網友曾經為「Trump」究竟應譯作「川普」還是「特朗普」而爭論不休。其實「川普」也好「特朗普」也好，都是從「Trump」的英文發音而來，與這個詞原來的德文發音相距甚遠。

如此說來，是不是所有中文媒體的「帕迪拉」都翻錯了，都應該改為「帕迪亞」？其實完全不必要。

翻譯除了要講究「信達雅」之外，還有個不成文的說法，就是「約定俗成」。如果某個譯名從一開始大家都這麼用，那就很可能一直這樣用下去，以至於到後來想改也改不過來了。

只要Padilla先生本人沒有意見，我們華人就一直稱他「帕迪拉」好了。

墨西哥 字母 賀錦麗

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