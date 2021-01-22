過去四年，川普 給全世界上了一堂民主課，以「實境秀」告訴人們有關民主的「那些事兒」。川普以身示範，應被感謝，只是這一課代價沉重，當他匆匆離去時，也未做出交代與總結。

對川普民主課的總結，是拜登 做的。

20日就職演講，拜登說，過去四年讓我們了解到，民主是寶貴的，也是脆弱的。而今權力和平交接，證實人民的意願終於被聽到，人民的意志被重視。雖暴力想撼動國會大廈的根基，但民主禁受住了考驗，這不是個人的勝利，而是民主事業的勝利。

民主是脆弱的。本來就沒有完美無缺的制度，民主亦然。說民主是脆弱的，不是指它有缺陷、不完善；而是說，即使已被檢驗行之有效的機制和原則，仍有可能被傷害、被玷污、被破壞，甚至暫時失靈，難以發揮應有功能。

制度本為制約和管束掌權者而設，但管束不是消滅，個人私欲與制度約束始終處在「角力」中。套用時下流行說法，把權力關進制度籠子裡，但關進籠子的權力無時不在掙扎。川普四年所作所為，就是一個被關進籠子的權力怪物試圖擺脫束縛、衝撞體制的見證。

民主是寶貴的。過去四年，即使制度短暫失效，私欲一時得勢，其對國家帶來的創傷仍然深且重：族群對立、社會撕裂、謊言當道，蔑視弱勢群體，忽視道德價值，背離平等包容等立國理念。失去了才知珍貴，許多人懷疑，美國 夢是否從此只是南柯一夢？

但，民主最終勝利了。川普下台，是選民用選票表達了自己的心聲，是人民意志展現。六十多場推翻選舉結果的官司，一一駁回，彰顯司法的尊嚴與獨立。被煽動的暴動，讓國會大廈蒙塵，讓國家形象受辱，但卻難以撼動民主體制的根基。它證明，個人私欲可以興風作浪，但難以得逞，只是喚醒了更多不明真相和猶豫不決的人。

民主勝利了，證明民主籠子還堅固。它不同於專制籠子。前者，將權力關進籠子，選民掌管鑰匙；後者，將異己者和不馴服者的百姓關進籠子，權力在籠子外。川普煽動國會暴亂踐踏民主，與專制下人民爭取民主的暴力抗爭，不可同日而語。

歷史學家未來總結過去四年之亂，或許還會加一句：民主尚需細心呵護。國家需要團結，讓最擅長合作的拜登入主白宮，是歷史的選擇。但團結之路坎坷漫長，四年撕裂，需要更多個四年去療癒、彌合。

然而無論如何，民主根基穩固，自我糾偏的功能尚在。用科學對抗疫情，用團結治癒分裂，拜登讓人們看見了希望。