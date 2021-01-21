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金山人語／我把最好的給了你

黃美惠

1月20日剛起床就看到Line群組上罵陣開打。拜登和賀錦麗就職了，大家的討論沒有喜氣，仍然只有對立。

再把拜登的就職演說看一次，仍然覺得最感動的是結尾引用「美國國歌 」 (American Anthem) 的那一段。而當中最受感召的是那句「我把最好的給了你」 ( I gave my best to you.)。

「 美國國歌」 有別於大家看球賽前常聽的「國歌」。那是The National Anthem，是1814年由詩人Francis Scott Key所寫，另名The Star-Spangled Banner，拜登就職當天由Lady Gaga唱出，也是全部演唱裡最重的重頭戲。

美國國歌則是1998年由Gene Sheer所寫，首演由非裔歌唱家Denyce Graves 為柯林頓和喜萊莉唱出，之後2005年在小布希的就職大典之中演唱。最近一次聽Denyce Graves唱出此曲，則是在大法官金斯柏格的告別式裡，聽到最後那句「我把最好的給了你」 想到她為這個國家所付出的一切，有人淚滴，也有人在心中哭泣。

著名的紀錄片製作人Ken Burns導過「戰爭」(The War) 紀錄片集，其中描寫二次大戰，就以此詩為藍本，由名歌手Norah Jones演繹。

是的，我把最好的給了你。萬千父母把兒子送上戰場，明知很可能會為國捐軀，何嘗不是把自己最好、最珍貴的給了美國。那些戰死沙場，對家人以外的世界來說只是無名魂魄的人，更是把自己最好的，毫不保留地給了出去。

去年11月總統大選投票的結果顯示，八千多萬人對七千多萬人，拜賀登基，可能兩人就有一人不開心。川普和梅蘭妮在20日登上專機回身向支持者揮手告別時有多少恨和不甘。飛機升空，留下一個比四年前要分裂許多的美國。此時談「我把最好的給你」難道只是高調？

看就職大典，亞裔有如只是在看一台戲。被鏡頭掃到的亞裔面孔似只有拜登後方站的那位身負重責的特勤人員David Cho。

不少人為亞裔抱屈，但是想想，「 場面上」的白與黑，象徵2020年鬧得天翻地覆的黑命貴風潮，這是全美國最急須解決的問題，現場詠詩者挑的是22歲的非裔哈佛學生、青年桂冠，又豈是偶然？

「 我把最好的給了你」，亞裔新移民不妨反省自己有沒有真心想過這事？是否爭論「美國有沒有把最好的給了我」還更多些？兒子說想要讀軍校保衛國家，多少華人父母就擔心了，生怕一不小心，就把最好的給了美國。拜登像個老祖父在就職演說裡哀求，無非要美國人團結。如今所能給美國最好的禮物，就是團結二字。

美國 拜登 亞裔

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