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從Intel咖啡說起

那福忠

Intel賣咖啡？不完全是，正確的說是Intel的機器賣咖啡，或者說咖啡店用Intel的咖啡機賣咖啡。皇冠咖啡(Crown Coffee)在新加坡開市，由Ella負責管理，從顧客App點咖啡、泡製咖啡、告訴顧客咖啡好了、送給顧客，最後用信用卡結帳。Ella非常能幹，也許太忙了，不太會陪客人說幾句話，她是老闆Keith Tan的太太....的名字，她不是人類、她是機器人，是由Intel設備組合的高性能機器人。

這一台、應該說這一套，結構複雜的咖啡機，包括Intel許多高檔設備，像是視覺處理器(VPU) Modivious、視覺學習最佳化的工具OpenVINO、工作站處理器Xeon、以及中央處理器Core。當然這些感應與控制設備要連接到機器人，能眼「觀」四方，手臂靈活的操縱咖啡機，拿咖啡杯，不出錯的泡製品質一致的咖啡，不漏一滴的送給顧客。

Intel介紹Ella，說替她的老闆丈夫解決了很問題，佔用空間小，不需要傳統咖啡店那麼大的地方，房租省了不少；品質保證，每一杯口味一致；省下的員工可以在門口招呼客人，不失傳統咖啡店的人情味；當然疫情之中最重要的安全，Ella在一個密閉室內工作，一杯咖啡從開始泡製到交送顧客，都不經過任何人類的手。有這麼多優勢，老闆計畫在新加坡再開40家，然後再到日本繁忙的火車站去開。

咖啡老闆說這是轉型的新零售方式，尤其在智慧城市之中，AI驅動的器械會根深柢固的融入我們的生活，新的零售方式不但舒緩人工的短缺，也給現有工人技術加值的訓練機會。兩年以前，新加坡的Intel員工到這家咖啡店喝咖啡，老闆慢慢的跟他們談起自動化的構想，大家話題談到了一起，經Intel支助，設計了一個這樣的多功能的樣機(Prototype)。

雖然只是一個樣機，Intel技術的加入加重了咖啡的價值。新加坡貿易工業部長劉燕玲就說，自動化不單是製作機器人，零售業有人要啟用機器人，就有機會來增強、不是技術、而是顧客的經驗。她說，Ella是一個很好的數位例子，把焦點放在顧客經驗上，當顧客不斷的渴望個人化與客制化，個人化的顧客服務就可以藉技術協助達成。

疫情讓大家保持距離，減少人與人的碰觸，以人情氣息吸引顧客的咖啡店受到衝擊之餘，各式各樣的自動咖啡機，不需用人直接操作，漸漸用在傳統咖啡店，出現在美國、南韓、俄羅斯、澳洲各地。疫情不只改變了咖啡，也改變了傳統的行業，讓多年猶豫的自動化加快了腳步，機器人更成為主角。

日本Fanuc公司製造很多機器人，最輕巧的甚至可以拿放一顆草莓也不破損，這些機器人可與人類互動，合作完成工作，稱為「Cobot」。疫情讓供應鍊斷裂，大家被迫尋找彈性出路，各種大小機器人正好彌補這些空缺。疫情的社交距離讓電子商務蓬勃起來，也增加了庫存容量，用Cobot與人互動精準搬運物件，不但增加了生產力，也減輕了工作人員的體力負擔，提升了工作熱忱與士氣，疫情之後仍會繼續。

機器人是自動化的通稱，不一定有人的形體，無形的機器人反而做更繁重的工作。美國自動化技術公司Emerson，說與AI結合的感應效能，促成了他們的遠地監控感應器在去年成長了25%。歐洲的ABB工業技術公司，說他們的遠地操作系統從疫前營收加倍到4億美元。Drishti是美國新興公司，結AI與電腦視覺分析工廠生產線的影視，德國汽車零件製造廠Hella用這個系統分析並且解決高量生產線的問題，讓產量在去年提高了7%。

類似的例子不勝枚舉，據研究機構Robo Global預測，全球工廠機器人的安裝數量，2021年底將超過320萬，較2015年成長一倍。與之相較，咖啡機自然微不足道，但咖啡的濃郁香醇，慢品淺嚐的人情氣息，卻圍繞我們每天的生活，自動泡製的咖啡已經證實品質的一致，在逐漸普及之下，我們不難看到新咖啡人文的醞釀。

咖啡 疫情 新加坡

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