金山人語／新冠疫苗 老人該不該打？

加州18日傳出一起引起轟動的疫苗 副作用消息，一批正在使用的莫德納(Moderna)疫苗，導致6名醫護人員在接種後出現嚴重過敏 反應(anaphylaxis)，例如一名女護士注射疫苗後不久，就感到脖子痛以及舌頭失去感覺。

出現問題的一批莫德納疫苗編號是041L20，據舊金山 加大說，聯邦政府發放給加州10批疫苗，該批莫德納疫苗共33萬劑，占了加州配給的十分一。舊金山灣區五個縣18日已宣布停用這批疫苗，其中舊金山獲8000劑，部分已使用，沒有接到嚴重過敏反應的報告；矽谷所在的聖他克拉拉縣，分配到2.1萬劑，全部還沒有使用；在舊金山北邊的馬連縣，只分配到1200劑，正在使用，也沒有引起嚴重過敏反應的報告。

舊金山加大醫學系系主任羅特福教授(Dr. George Rutherford)說，大多數人在接種疫苗後只會出現輕微過敏反應，例如頭痛、發燒、手臂痠痛和疲倦等，只有極少數人出現嚴重過敏反應；因此他建議，「大家如有機會接種，就必須接種，無須猶豫。」他還建議，調查清楚後，該批莫德納疫苗若無問題，應該再拿出來使用。

本月17日那天，還有另一令人震驚的疫苗副作用消息，北歐的挪威有29人在注射輝瑞(Pfizer)疫苗後死亡。挪威政府已證實有關消息，並且說其中13起已完成調查，另外16起未完成調查，還沒有證實疫苗導致死亡。

這項消息至少有兩點值得注意。一，美國對有關消息，開始時並不重視，只有彭博新聞簡短報導，之後因為消息成為國際新聞，其他媒體才作了較深入的報導。為什麼會這樣？原因之一可能是美國的專家一直強調，疫苗只有輕微的副作用，以減少民眾對副作用的憂慮。例如舊金山加大的羅特福教授18日就說，不要被聖地牙哥的負面消息所影響，對疫苗裹足不前，有機會接種，就不要猶豫，一定要接種。又例如，兩周前美聯社發出的一個消息說，佛羅里達一名56歲的婦科醫師，在接種疫苗16天後死亡，這個消息也沒有受到重視。

二，對年輕體健的人來說，疫苗該打，這沒有問題，但是對於年老體弱的人，打不打卻成為大問題。挪威29死的消息最令年老者不安的是：全部死者都是老人，且患有慢性病，身體較為衰弱。挪威衛生當局還特別指出：「對於身體衰弱的人，輕微的過敏反應也可以導致嚴重後果。」如果真是這樣，年老體弱的人該不該打疫苗？這個問題恐怕連專家也無法回答。