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再見，好市多照片中心

周喆

好市多（Costco)日前宣布，將於2月14日關閉所有設在其賣場內的照片洗印中心。照片洗印中心所提供的各種服務也將隨之終止。原本這不算是很大的事件，只不過是傳統行業受到數碼科技衝擊的又一例證。

但是消息傳出後，在華人圈裡還是引起不小的反響。據報導，很多朋友表示惋惜之餘，也紛紛找出自家的好照片，希望趕在照片洗印中心關門前搭末班車，把照片印出來長期保存。

對於許多華人新移民來說，好市多不只是一家超市，而是生活方式的組成部分。因為好市多賣的東西太多了，號稱「從出生到往生，你一生裡所有需要用到的東西它都有賣」。量足價格也公道。去一次好市多，往往可以很長時間不用再去別的超市。

所以華人新移民在美國落戶後，往往都要去辦一張好市多會員卡；每逢周末，各大好市多裡外，隨處可見華人推著裝得滿滿的購物車。各大社群媒體上也有不少好市多群組。

華人對好市多的偏愛，使得它的照片洗印中心也連帶受惠。到好市多購物順帶洗印照片，很常見。

好市多的洗印中心業務應該是隨著膠卷相機的黃金時代而發展起來的。在那裡洗印照片是半自助的。顧客把拍完的35毫米膠卷放在信封裡，寫上名字等訊息，放在洗印中心指定的地方。過一段時間，自己去把洗印好的照片取出，到櫃檯付錢結帳。

印好的照片也是放在信封裡。膠卷相機不像數碼相機那樣「所見即所得」、屏幕上看到的就是照片的樣子。膠卷相機要等一盒膠卷30張相片全部拍完後，才能拿去洗印；洗印完後才能看到你拍的照片是什麼樣子。

每次從好市多拿回照片，打開信封前，心裡既充滿期待，也有一點忐忑，總是擔心自己或別人把照片拍壞了；這種經歷和心情，以後都不會再有了。

好市多在聲明裡也說得很清楚，關閉照片洗印中心的原因就是大家現在都有智能手機，拍照很方便。拍完照後直接通過網路上傳到社群媒體分享。各種後期製作修圖軟體更是應有盡有。既然不需要再把照片洗印出來，照片中心生意越來越少，只好關門。

好市多照片中心「無可奈何花落去」。數位科技時代，這種現象只會越來越多。從前寫字樓裡的打字員、報館裡的鉛字排版工，作為一種職業都已經不存在；如果下一個消失的職業是照片洗印師，也不足為奇。

其實膠卷底片還是有它的長處。據說它的像素比最好的數碼相片還要高很多。

華人 社群媒體 移民

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