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金山人語／理順美中關係 拜登須撥亂反正

劉玉昕

拜登新政府上任，內政方面，當務之急是治疫；外交方面，最迫切的莫過於理順美中關係。說「理順」，是因與疫情失控一樣，在世界兩大經濟體關係方面，川普留下的是一個爛攤子。

川普對中國的恨，發自內心。連任夢碎，口頭上怪罪「大選舞弊」，但他心裡清楚，是因治疫失敗選民拋棄了他，而這都怪中國。所以在即將離開白宮時，他仍簽署行政令，禁止美企與中國多家應用程式公司進行任何交易。名義上為國安，實則是發洩個人私憤，當然，也不排除要為拜登製造更多麻煩。

如何理順美中關係？對拜登來說的確是件麻煩事。美中交惡，有中國方面的原因，但川普同樣要承擔責任。因此美中關係重整，要先從檢討川普政府的政策理念開始，而其中最應檢討的，就是所謂「把中共和中國人民區別開來」的說法。

字面上看，將中共和中國人民區分並沒有什麼錯，任何國家政府或政黨與該國人民都是可以區別開來的。只是對中共和中國政府來說，這句話的險惡，比所謂中共病毒更有過之無不及，而以此為準則制定的美中關係政策，也惟有導致冷戰。

國與國交往，無法避免政治文化與價值觀念的碰撞。而成熟理性的外交往來，雖有價值和意識形態的堅持，但應盡量在談判桌上淡化因理念不同而可能造成的衝突和對抗。套用胡適的話，多談問題，少談主義，主義只在背景中。

而將中共和中國人民分別開來，源自於意識型態理念，更近乎「民運」訴求，不僅阻礙任何可能繼續下去的對話，反使雙方互增戒心和敵視。而對長期接受共產主義和儒家學說教育的大多數中國人來說，黨、政府與國家三位一體，家國無分，也只會因此更加堅信：「美帝亡我之心未死，國人須警醒團結。」

並不是說所有中國人都還停留在前現代社會，事實上，年輕世代已了解並接受了現代國家的概念。這就涉及到另一個需要澄清的對中國的誤讀：對外開放及西方經濟援助，無助促成中國的政治變革。

事實並非如此。最近引起海內外關注的馬雲事件表明，人們已開始對改變做更深一層的思考。由物質生活到政治環境、由經濟自由到政治自主的進化，是自然的和不可阻擋的過程，且正在發生中，儘管十分緩慢，而這正是開放與接觸的結果。

因此新政府需要撥亂反正：不是冷戰，而是接觸，不是聯合盟友一致對抗，而是合作競爭，才能重建美中雙贏關係，才能最終推動中國走上政治改革之路。

中國 中共 川普

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