金山人語／防疫居家閒話清醒夢

疫情 肆虐，居家時間增多，睡眠的時間也多了，當然做的夢也就多了，但並不是與睡眠的時間依比例增多，而是夢的時間加長了，哈佛大學 心理學教授 Deirdre Barrett 半年前在線上調查，徵求夢到疫情的夢境，結果有2500人回應的了各式個各樣的6000個夢，她自己也做過夢，抱著戴上防毒面具的貓在毒空氣裡走。疫情居家改變了我們的生活環境與日常的激勵，使得我們的下意識活動起來，喚起了我們的回憶。教授說，病毒是看不見的，所以能轉換成不同的面貌。

疫情居家，網路上的夢也顯著增加，大家相互討論疫情中的夢、惡夢、新冠病毒的夢。一個人推文說夢見歐巴馬總統夫人擁抱她，這是一件好事，但她突然擔心會不會相互傳播病毒。Reddit r/Dream 是一個將近20萬人夢群組，很多人都說到了新冠疫情的夢，一個人說在夢中咳嗽非常厲害，幾乎喘不過氣來，驚醒之後還繼續咳嗽，原來發覺是喉嚨癢，但這個夢常出現，教他很害怕。疫情的壓力，確實把人帶進許多奇異 的夢境。

有的夢境感覺很真實，活靈活現不像是做夢，但有時候卻又知道現在的場景是個夢，不是真的，這種現象稱做「清醒夢」(Lucid Dream)。清醒夢不同于白日夢，清醒夢是做夢的人在睡眠狀態意識仍然清醒，白日夢是做夢的人在清醒狀態幻想或冥想，但不進入睡眠狀態。在清醒夢之下，做夢的人有清醒時候的思考與記憶能力，甚至有真實世界的感受，卻知道自己在夢中。據統計有53%的人一生有一次、或幾次清醒夢的經驗，僅有23% 的人每月有一次以上。

除了清醒夢，都是非清醒夢，也就是大多數人經常的夢，醒來之後或含糊記得，但只是個夢。清醒夢因為大腦的不同作用，在夢中不但知道自己是在做夢，甚至還能控制夢的流動，所以有人說清醒夢是半睡半醒。長久以來，夢一直被認為是處理情緒、解決問題、發掘創意的工具，特別在減低惡夢的強度與次數，以及對情緒的干擾上，都有科學實驗證實有效。

據 WebMD的解說，清醒夢還有很多優點，像是藉夢中控制感覺來減低焦慮，藉夢中的手指輕拍增進身體運動控制，夢可以提高解決問題的能力，在夢中也可以觸發創意，這些多是心理學家實驗的結果。清醒夢既然有這麼多好處，對大多數人都是可遇不可求，即使偶遇一兩次，也不知道如何從中獲益。所以有人就想辦法來誘導、訓練、或給腦子設計一個「程式」，來讓我們進入清醒夢鄉。疫情居家之際，成了熱門的話題。

打開網路搜尋清醒夢，有數不完的資訊、書籍、教材、課程，從讓你睡個好覺到導入清醒夢，更有各式各樣的裝備，有如睡眠駭客把你的夢「駭」到清醒夢的方向，且不論這些方式的效果，先瞭解一點清醒夢的科學背景。睡眠之中有「快速動眼期」(Rapid Eye Movement 縮寫 REM)，眼睛快速轉動，腦子的活動與醒的時候類似，呼吸與心跳加速，清醒夢就在這個階段發生，腦波頻率增加，前額葉皮層活動增強，而有內省沉思人格特質的人，容易產生清醒夢。

那我們能蓄意製造清醒夢嗎？說法很多，網上教材也很多，但還是聽聽夢心理學家 Michael Breus 博士的五個建議：

1.現實測驗。仔細觀察現實環境，反覆問自己這是現實還夢境？來激發在夢中問同樣的問題。

2.醒了再睡。熟睡一段時間蓄意醒過來10分鐘至一小時，然後回去再睡，就很快進入REM快速動眼期，因為REM多是在睡眠的後三分之一發生，而且清醒夢也多是在REM期間發生。

3.幫助記憶。記住夢中特別的符號、語言、物件，來幫助下次回到夢境的辨識，並對自己說在以前夢中見過。

4.夢境筆記。加強夢境記憶是發展清醒夢的潛在能力，最好的辦法是每次夢後把記得的事記在筆記本，來增進夢境的記憶。近期研究維他命B6對夢的記憶有幫助。

5.冥想。安靜的冥想去除雜念，認知當下時刻，可以移轉到夢中。

至於出售的助夢器，不外眼罩與頭帶兩與種，多是用光線、聲音、電流對眼、耳、腦的刺激，喚「醒」睡眠人說你仍在夢中。這些器具簡單便宜，曾熱絡一時，以後經人使用效果並不理想。最近有進一步的發展，用EEG掃描腦波，等到與REM對齊，才發刺激信號，經實驗啟動清醒夢高達50%，但在實驗室外就下降至20-30%。專家們說我們對夢所知仍然有限，商業化的器具並沒有那麼準確。

疫情讓大家在家，睡覺做夢之餘，或有意體驗一次半睡半醒，夢境與現實連接的清醒夢，但專家也提出警告。清醒夢可能生動如真，會讓你真的從夢中驚醒，然後再也難以成眠，影響睡眠品質。清醒夢讓人產生混淆、譫妄、幻覺，會讓精神疾病患者對現實與虛幻的界線感到模糊。

不論是不是清醒夢，祝你今夜有一個好夢！