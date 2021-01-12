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金山人語／只剩8天 彈劾川普的最大意義

邱鴻安 

眾院民主黨人11日公布彈劾川普的決議案，罪名是他煽動6日的國會暴亂。眾院議長波洛西表示，如果副總統潘斯不動用憲法第25修正案解除川普的總統職權，眾院就啟動彈劾程序。民主黨議員11日已接到通知，眾院將於13日進行彈劾案的表決。眾院通過決議案只需簡單多數票，因此事情的下一步發展，很可能就是眾院通過決議案，使彈劾案進入參院的程序。 

參院要裁定川普罪名成立，需三分二多數票，但民主黨只有50票，要達到67票，看來不太可能。還有就是，川普的任期只剩下8天，就算彈劾成功，會有什麼意義？ 

一，首先須澄清一點，憲法專家說，只要彈劾案在川普任內展開，就算他的任期結束，彈劾案仍可繼續，不會因他的任期結束而自動終止。 

二，參院對川普的彈劾審訊，須看針對的是「罷免」還是「不適任」。如果針對「罷免」，憲法規定，需三分二票，因此彈劾勢難成功；不過憲法專家指出，如果彈劾成功，裁定川普罪名成立，就算他的任期結束，聯邦仍可根據法律規定起訴他。如果針對的是「不適任」，以及因不適任而剝奪日後參選資格，以及剝奪日後擔任公職的資格，參院投票時，只需簡單多數票即可。 

三，因此在川普任期結束前展開彈劾程序，最大意義在於：由參院將川普定罪，剝奪他日後的參選資格，以及日後再擔任公職的資格。這一點對相信川普犯了「煽動暴亂罪」的人來說極為重要，因為如果不剝奪他的參選資格，他很可能在2024年再選總統，掀起政治風暴。 

四，從川普四年來的表現看，特別是11月3日敗選以來的兩個月表現看，他確實應該受到彈劾，而且應該被剝奪參選和擔任公職的資格。理由很簡單，因為川普妄顧美國制度，任意攻擊憲法所規定的行政、立法和司法三權分立制度。 

例如6日他煽動數萬川粉，從白宮遊行到國會，攻擊和攻占國會，意圖阻止國會正在進行的確認選舉結果的程序，以及推翻選舉結果；這是不折不扣的煽動暴動和叛亂，「總統攻擊國會」，就是攻擊美國的立法機關。又例如，過去兩個月，他在沒有證據的情況下，發動60多起訴訟，要求推翻多個州的選舉結果，這是攻擊美國的司法制度。 

基本上，川普認為，他是總統，想做什麼就做什麼，可以不受憲法所規定的美國制度約束；既然他反對和攻擊美國制度，這樣的一個人，就不該有參選和擔任公職的資格。

川普 彈劾 眾院

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