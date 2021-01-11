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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

金山人語／華府不設防

周喆

自從去年11月3日總統大選結束後，網路上常看到流傳這樣一句話：「女高音還沒登台，歌劇就還沒演完」。大意相當於中文的「好戲還在後面」。然而當1月6日「女高音」終於亮相，卻是如此醜陋。

1月6日，從全美各地雲集華府的成千上萬川粉，以攻占巴士底獄般的氣勢，向國會山發起衝擊。這一「壯舉」通過電視直播傳遍全世界。福斯電視台女主播驚呼她從未想到有生之年會看到這樣畫面。；全美各媒體多以「美國最黑暗的一天」作頭條。

為什麼川粉如入無人之境，如此輕易得手就攻陷美國最高立法機構？從這起事件中，全世界都看到這樣一個事實：身為軍力最強大的國家，美國的首都完全不設防。

許多媒體都指出，國會山上一次被攻陷，還要追溯到1812年美英戰爭期間；當時美國還處建國初期，遠不是現在的超級強國。

二戰之後，美國成為世界第一強國。冷戰之後，外敵入侵威脅已不存在，自然沒有必要在首都重兵防衛。美國又是民治、民有、民享的國家，絕不會將人民當作敵人來防備；美國人民可以在白宮和國會山外面街上自由集會示威。

去年夏初，「黑人命也是命」運動期間，民眾在白宮外抗議。局勢最緊張時，川普進入白宮地下堡壘，被當成笑話。但也說明白宮也是不設防。白宮裡面的川普和外面憤怒示威者之間，並沒有什麼不可逾越的物理障礙。如果當時發生1月6日那樣的場面，川普能依靠的只有人數不多的白宮特勤警衛「救駕」。

華府的特殊還在於它不是一個州。美國各州都有國民兵駐守，聽命州長。但是華府的國民兵由總統直接指揮。華府地區最高行政長官市長手下無兵。最先來增援的是鄰近的維吉尼亞州國民兵；這種情況當然也增加了很多複雜性。

1月6日事件後，把華府變成一個州的呼聲再起，並得到候任總統的拜登支持，但是距離成為現實還有很多路。華府市長也呼籲，將華府國民兵由總統指揮改為由市長指揮。

當今國際環境下，外敵要攻陷華府是不可想像的；但是川粉向全世界顯示，從內部攻破華府是完全可能的。

全世界的恐怖組織肯定看到了1月6日的一幕；有了川粉的示範，恐怖分子已經知道下一次襲擊美國首都時應該怎麼做。

當前美國國內意識形態對立加劇，族群撕裂日益嚴重；華府政客與其對任期只剩不到兩星期的川普政治追殺，不如想想怎樣亡羊補牢，補上華府安保的漏洞。

華府 美國 白宮

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