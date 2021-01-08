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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

川普病毒 檢驗民主免疫力

劉玉昕

兩年前，哈佛教授出書「民主是如何枯萎的」，提醒在川普治下，美國可能走向專制獨裁，遭一些人譏笑「耸人聽聞」。

去年大選，有人預警說，川普若敗，恐怕不會輕易離開白宮，會找各種借口否認選舉結果。許多人對此不以為然：難不成他還要耍賴不走嗎？

本周三，2021年1月6日，川普號召支持者強闖國會，以暴力阻止國會對大選最後結果的認證以致於鬧出人命，人們終於明白了：上述預言，所言不虛。

有你想不到的，但沒有川普做不出來的。

數百人打破門窗衝進國會大廈，搶占議長席位，阻斷議程，與恐怖主義有何區別？這確是對民主體制的攻擊，連法國、加拿大等民主友邦都看不下去，紛紛出面譴責。

說川粉暴亂是對民主的攻擊，不錯，但並不夠，或說不準確。這不是外部力量入侵，亦非來自體制外，而是由總統煽動引發，以權力為目標，對最高立法機構的踐踏，實為叛亂或政變。這不單純是對民主體制的攻擊，而是民主自身出了毛病。

因此，痛定思痛，重要的不是彈劾或啟動憲法第25條修正案趕人。過去四年的痛苦與周三的鬧劇，不應全歸咎於川普一人，如同奪走數十萬生命的世紀大疫，不應全算在病毒頭上一樣。

疫情是天災，亦是人禍；川普及川普主義興風作浪，有其個人因素，亦有社會及制度原因。

川普沒有資格當總統，但卻當選了。從社會背景言，當一種極端走的太遠太久時，必激發另一極端滋生壯大，這是社會撕裂，但也是另一種形式的平衡，而川普應時而生，成社會再平衡的漁利者。從制度層面言，如不是選舉人制，2018年不是應由領先300萬普選票的柯林頓當選嗎？

就算當選，川普本可被彈劾。但對參院權力大老來說，黨派重於人民，選區高於國家，不問良知只為川普遮羞護航，讓民主錯失一次知錯能改自我校正的機會，也使川普誤以為可以胡作匪為，更加肆無忌憚。

2020大選已水落石出，拜登選舉人票306對232，普選票更領先700萬張。但川普老賴，官司無一不敗，仍叫喊「選舉有詐、我沒有輸」。全美正在疫中煎熬，他視若無睹，為續留白宮絞盡腦汁，走投無路之下，竟鼓動支持者攻占國會。

而華府騷亂，絕大多數為白人，一路暢通無阻，與以往非裔示威遭警察粗暴對截然不同，是否也為體制性種族不平等做了註腳？

美國民主堅不可摧堪為典範，但決非完美無缺。川普如病毒，之所以成了氣候危害國家，有其個人因素，但也是因國家體質失調，缺乏足夠免疫力。

川普 美國 白宮

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