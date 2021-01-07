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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

金山人語／聽說你們矽谷疫情超嚴重

黃美惠

加州的疫情目前全美最嚴重，有如去年3月時的紐約。前陣子，舊金山灣區最嚴重是聖他克拉拉縣矽谷。有時一天兩、三千人確診。很多外地朋友來問候：「聽說你們矽谷疫情超嚴重？」 

問題就在這裡。不看電視不上網只覺得矽谷安靜很多。下班時馬路上車不多，有如某個星期天罷了。少數商店還開，燈都黯淡，商場停車位很空，戴口罩的顧客行色匆匆來取外賣，拿了就走回到自己的小泡泡裡—-車上。然後開回家這個大泡泡躲起來。一華人媽媽已經數月沒有和女兒相見，「她跟我們不在同一個泡泡」。

第一個孩子照書養，第二個孩子照豬養。去年紐約市大流行驚動萬教，灣區醫師護士曾包機馳援，如今換到加州有難，大家不再悲情，主要是人心疲倦，州長市長天天開疫情簡報已吸引不到眼球。過去只要一家中餐店或華超有人中鏢，華人圈就沸騰。如今有些店並不歇業，問起來就說已深度消毒。病者回家隔離，同事都去驗了，日子總要過。生意也是。

檢驗是陽性又如何？加護病房都滿載，向醫師報告自己已染疫，只網上談談，自行留家養病。就這樣了。

疫情要到醫院去看才有感。救護車到醫院門口都無法立刻下車，人們誤以為湧到急診室可先輪到被醫治的機會， 其實並非如此，矽谷的急診醫師說：「大家以為我們是第一線(frontline)，殊不知我們是最後防線(the last line)，大家要幫幫我們。」聖縣新冠肺炎備戰主任Kamal說，尋常日子縣內每天就有1000人檢出陽性，但只100人能獲收治。

矽谷最近最大疫情新聞就是聖荷西南邊凱瑟醫院急診室集體感染，目前數字是60人染疫，接待檯那人已身亡。整件事告訴大家很多原本不知的事，比如急診室的醫護優先打疫苗，但如果照推斷大家是聖誕節那天染疫，說明疫苗只進到人體五天是沒有起作用的，還要等幾天，且不是百分百。

據說是員工為給同事打氣，弄個充氣聖誕樹穿上身，只繞十多分鐘，想說大家好苦悶，過節要傳播歡樂。歡樂沒來，病毒來了。沒人忍心責怪此人，但行走的樹要持續打氣才站得起來，可能病毒就這樣快速擴散。

習近平元旦談話談到新冠肺炎，事後被批判他是把喪事當喜事辦。但美國就是沒意會到喪事已到家門口，才會繞到今天繞不出來。疫情嚴重如果只是「聽說」，那很危險。周三，數千人到國會山莊示威，說川普沒輸。這堆人不戴口罩，不出幾天，是否我們又會「聽說」華府疫情很嚴重？

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