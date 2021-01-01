金山人語／祈願2021 回到陽光下

2020的大幕，終於落下。

說「終於」，是因為許多人都在期待，期待天災與人禍交織、恐懼和憂患並存的2020，快點兒過去，如同期待早些走出幽暗濕冷的隧道，回到陽光下。

那麼，2021年真會好些嗎？

走過2020「大疫之年」的人，未來回首時，相信都會說：這是我一生經歷過的最糟糕一年。奪命病毒從天而降，迅速擴散；接踵而來的，恐懼、驚慌、絕望，隨病毒一起彌漫全世界；天災因人禍而加遽，政客不作為，不僅讓病毒恣意妄為，更挑起族群間的仇恨和對抗；經濟蕭條，百業凋敝，極少數人可以將疫情 轉為商機，但更多的人被無情推向社會邊緣…。

而這一切，似乎並未隨2020的最後一頁翻過，而成為過往。

但是，在為全美35萬、全球180萬被病毒奪走的生命祈禱的同時，我們在黑暗中也看見絲絲光亮，正是這些光亮，照見並護持著我們對2021的期盼以及未來的信念。

新冠病毒肆虐，但我們看到，人的創造力也被激發出來，科學家在最短時間內，用最新技術研發出多種疫苗，並已開始接種。或許，暫時無法找到根除病毒的良方，但科學可以保護生命，讓人與病毒共存而相安無事。

貧富鴻溝加深，但我們看到，年輕人的愛心正轉化為行動，補救社會不公。史丹福學生成立「科技之橋」，為低收入 學生募集電腦，供遠程上課使用。柏克萊學生利用學校實驗室自製口罩、洗手液，幫助20多萬弱勢民眾度過疫情難關。洛杉磯年輕工程師架PPE捐贈網站，為全美及國外有需要的醫療機構募集贈送防疫設備。僅舉這幾例，因他們都是華裔子弟。

政客自私戀權，無心抗疫，但我們看到，美國 制度仍保持其應有的匡正糾偏能力。沒有一個制度十全十美，民主亦然：司法體系缺陷，權力制衡失靈，投票選舉漏洞…，但民主的基本功能健在，傳媒的監督也一如既往。雖有政客違背承諾，但仍有人肯於做事，樂於傾聽，傾聽民眾的怨歎，傾聽內心良知的呼喚。

更重要的是，即使在疫情最慘重的時刻，人們沒有放棄希望。皮尤最新民調顯示，六成美國人堅信，2021年一定會好起來。有那麼多人對未來抱持希望，這本身就是希望之所在。

人能看到光亮，是因心中有光。相信2021一定會好起來，不只是自我安慰，亦不只是「make a wish」，以讓今天的生活過得輕鬆些，而也是一種集體發願，是讓願望變成行動的自我期許。

只要人人心中有光，抱持這份願力並化願力為願行，2021一定會好起來。