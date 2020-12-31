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金山人語／盧繼媛出月曆 陪伴大家29年

黃美惠

加州疫情成為全美國最嚴重的2020年年終，收到矽谷的盧繼媛寄來她用自己油畫作品印製的2021年月曆，看了心中為之一亮。12幅畫印成39公分x31公分，每月一幅陪伴大家，新一年主題是「溫馨的人生小品」，元月油畫是滿紙璀燦煙花，四個微小背影望向夜空。

此情此景此時，像美國人久違了的幸福。對累計感染人數220萬，死亡已2.5萬的加州人來說，難道美好都已成追憶？

這已是盧繼媛第29個年頭用自繪油畫印月曆送大家。不過她告訴大家，這是最後一次了，1993年以來「美的傳統」就要打上句點。

盧繼媛師大國文系出身，夫婿是半導體起家的矽谷科技人虞和元。1989年她從德州搬來薩拉度加後，即拜Stefan Baumann習油畫，一學即是28年，直到老師搬離灣區，也老到不能長途開車來授課為止。

1992年她在弟弟鼓勵之下，挑出12幅作品印成月曆，供弟弟送給客戶。帶著中國文化背景的靜物畫效果很好，就這樣一路做了下來，這兩年香港時局生變，弟弟生意大受影響，只好跟老姊說聲對不起要叫停，盧繼媛算一算，29年歲月，她畫了380多幅油畫，製成月曆有348幅。

七年半前，先生開始洗腎，接送由她自己來，這是長期又艱困的工作，有人一年兩年就受不了，但她感恩夫婿是安靜又配合的好病人，且她有繪畫這個喜好和使命，完成一幅畫就帶來喜悅和信心。「先把自己的心態調整好，才能面對現實，也才能把病人照顧好。」 如今要和自己的月曆道別，她心中仍是圓滿。

「南京大屠殺」作者張純如的紀念公園去年在聖荷西揭幕，大家在現場參觀，都被園中巨石上刻的三個字吸引：Power of One，那是張純如生前深信不移且以身作則的概念──哪怕只有一個人的力量，也可以給世界帶來改變。

盧繼媛出了29年月曆，不知陪伴了多少人，她憑藉的也是一個人的力量。老公事業並非一直順遂，即使手頭並不寬裕的年份，她拜師、繪畫不輟，在歌頌變化的矽谷，毅力似乎是過氣的美德，但真是這樣嗎？沒有持久力，不能成事。　

2020年因著新冠肺炎疫情，這世界天翻地覆，很多人灰心喪志，不再相信正向的能量，只覺命運比人強，個人只是隨時可被浪花沖走的小水滴。今天是12月31日，這個壞年冬已走到盡頭，願盧繼媛和月曆的故事帶來一點啟發，大家都能調整心態，找到自己能夠摸著過河的石子，勇敢向前行。

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