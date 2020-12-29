金山人語／4原因 2000元支票仍有希望

國會眾院28日通過法案，將第二輪紓困支票 從600元提高至2000元；法案已送參院 ，如獲通過，超過1億美國人將喜出望外，可各獲2000元(夫婦共4000元)，過一個快樂新年。

但參院會通過法案嗎？輿論大都不抱希望，因為控制參院的共和黨 人，大半年來一直拒絕通過第2輪紓困案，最終才在本月21日通過總開支9080億的紓困案(包括發放600元支票)，因此輿論認為，共和黨不會接受2000元的支票。由600元提高至2000元，聯邦政府須增加支出4638億元，如此大筆開支，共和黨可能反對。

但至少有4個原因，參院仍有可能通過2000元支票。

一，眾院28日以275票對134票通過2000元支票法案；共和黨人中，44人投了贊成票，130人投了反對票。44人贊成發放2000元，這是一個重要訊息，表示共和黨內不少人支持提高支票金額，這種情況也可能在參院出現。

佛州參議員魯比歐(Marco Rubio)和密州參議員霍利(Josh Hawley)表示支持。魯比歐28日發推文說，他雖然關心赤字，但疫情重擊美國家庭，有必要提高紓困金。

參院多數黨領袖麥康諾的態度至關重要，他27日和28日連續兩天不肯表態，顯示他正在考量形勢，謀定而動；他可能繼續反對提高支票金額，但也可能改變態度，只要麥康諾表態支持，大事可成。

二，川普繼續支持2000元。國會本月21日通過9080億的紓困案，川普22日首次表示，600元少得可恥(disgrace)，要求提高至2000元。他延後一周，直至27日才肯簽署9080億紓困案，但他簽署後，仍繼續要求2000元，還說參院將會就2000元支票案進行投票。

值得注意的是，對於川普的2000元要求，共和黨人的支持不斷上升，28日眾院有44名共和黨人投贊成票，正好反映共和黨的支持正在增加。

三，喬治亞州兩個參議員席位決選，將於1月5日舉行，這兩個席位之爭，將決定未來兩年參院的控制權，而拜登新政能否順利推行，將視乎參院控制權而定；民主黨必須連贏兩席，才可取得控制權，共和黨只須贏一席，就可控制參院。民主黨兩名候選人都在打2000元的牌，如果麥康諾阻擋2000元支票，可能影響到喬州選情。

四，全美疫情在12月狂飆，更多人失業，經濟恢復速度減慢，經濟減慢和失業增加的壓力逼使共和黨考慮提高支票金額。

財政部28日表示，本周就會開始處理發放600元支票；如國會通過將600元提高至2000元，財政部將會在600元之上再加上1400元。