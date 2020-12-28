AI （人工智能）時代已經來臨。隨著機器學習技術的不斷進步，從智能家電到自駕車 ，從機器人手術到人臉識別 ，AI正在悄悄改變我們的生活。AI讓許多傳統行業發生巨大變化，也造就了很多明星。目前AI時代至少有兩個贏家。硬體是英偉達（Nvdia）的圖形處理器GPU，軟體是Python編程語言。兩者有個共同點：最初都不是專門為AI而生，但是把握住了AI時代的脈動。

AI概念早在1950年代就出現，但是一直停留在實驗室和大學課堂。直到21世紀科技進步，晶片運算能力的提高，以及處理大數據的算法成熟，AI才取得突破，進入黃金時代。

英偉達的GPU有「AI科技的基礎設施」之稱。從數據挖掘到機器學習再到深度學習，都離不開GPU。英偉達今天在業界的地位，很大程度得益於它的GPU技術。

黃仁勳和另外兩位共同創辦人於1993年成立英偉達公司時，人們可能只是覺得矽谷又多了一家半導體公司。1999年英偉達研發出GPU，當時主要是針對3D大型遊戲市場。3D遊戲畫面渲染需要作大量計算。如果單純依靠中央處理器（CPU），效率不高。英偉達的GPU集中了大量的計算單元（ALU），專門進行大規模計算，開創了並行計算的先河。

AI的機器學習和深度學習同樣需要進行大規模計算。尤其是神經網路的並行運算，GPU大有用武之地。這樣的機遇，使得英偉達從半導體公司轉型成為AI科技公司，並在2016年推出專為AI設計的視頻卡，至今已經發展到了第四代。英偉達的CUDA編程平台也成為業界標準。

Python誕生於1992年，比英偉達早一年。早期平平淡淡。直到2010年才第一次改寫代碼。但是今天Python已成為數據分析和AI開發的首選語言。

不少Python編程培訓班廣告都打AI招牌，彷彿學會Python就能懂AI。這當然有點誇張，但也能說明Python是最流行的AI編程語言。

其實無論是數據分析還是機器學習，Python能做的，Scala和Ruby也能做，甚至古老的Perl也能做。Python能成為AI開發的明星，原因很多。

Python簡明易學，初學者容易上手，經過短時期學習就可以做很多事。它是一種出色的「膠水語言」，能把各種程式部件拼接在一起。Python雖然速度慢，但是調用底層的C/C++庫很方便。所以Python編寫的程式運行速度很快。更重要的是它有強大的AI支持庫。

英偉達和Python都抓住了技術進步的機遇，成為AI大潮的弄潮兒。