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CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

寒冬 好好照顧自己和家人

劉玉昕

聖誕、元旦，是團聚、慶祝的日子，可病毒偏偏與人作對，在佳節到來之際，加緊傳播擴散。

英國發現病毒變種，歐洲非洲陷入惶恐。變種病毒據信已傳到北美，本已逐日加劇的疫情，恐雪上加霜。就連防疫做得較好的亞洲，也出現反復，中國一些城市小區已處封城狀態。

仍有人冒險返家，但更多的人為自己和家人的安全，選擇放棄傳統的團圓，獨自過節。

但，獨處不就是孤獨。居家避疫讓人們身體上相互隔離，卻另以一種形式增進了人與人相互間的連繫。只要放下恐懼，善用科技便利，輕輕滑一下手指，你就可以重新與社區、與世界連結。虛擬世界其實並不虛幻，同樣可讓你體會到真實世界的溫暖與關愛。且這連接，多了靈性，無遠弗屆。

你可以和教宗一起過聖誕。整個歐洲目前都在居家避疫，但梵蒂岡的聖誕彌撒如期舉行，聖彼得大教堂不如往昔人頭攢動，但教宗聖方濟各為窮困弱勢人群的祈禱祝福，伴隨聖誕音樂和鐘聲，瞬間傳遍世界各個角落。

你可以參加史丹福醫學院的「居家音樂會」，音樂會是為娛樂、消磨時光，也是為精神健康心靈療癒。節目豐富多采，歌唱、舞蹈、話劇…。上次參加，竟發現當天的指揮是自己的家庭醫生Dr.  Bryant Lin，頓時讓人感到親近無比。

柏克萊聖寺恆實法師，也是音樂家教育家；法會上一會兒講經典，一會兒彈吉他，唱自己譜寫的歌。但近期的法會不在道場，而是澳洲一間平常宿舍，聽法的人來自世界各地，包括翻牆而來的大陸年輕人。

人在中台的見協法師，近日美國疫情飆高時，通過Line叮囑灣區學員，事無鉅細：要注意久不使用的排水管，U型管的水蒸發後，下水道的髒污氣體會返進室內，已有人因此染疫；沖馬桶要蓋上蓋子，新冠病人的排泄物中有病毒，可藉由「氣溶膠」傳播，並附一串連接解釋氣溶膠，還提醒把這些信息寫在專欄裡刊在報紙上，讓更多人知道。

隔離不是隔絕，患難時才知有那麼多人願意伸出手，給有需要的人，撫慰無助的心靈。史丹福教堂聖誕彌撒留言寫道，不論你是誰、在哪裡，We are here for you。牧師還說，不管你有什麼問題，都可以和她聯絡，既使她自己幫不上忙，也一定設法找到能幫到你的人。

新冠是提醒，要人們反思、改變；新冠是考驗，生命總能找到成長的路徑，攜手前行。

親愛的讀者朋友，好好照顧自己和家人，一定要平安健康！

疫情 教宗 居家避疫

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