寒冬 好好照顧自己和家人

聖誕、元旦,是團聚、慶祝的日子,可病毒偏偏與人作對,在佳節到來之際,加緊傳播擴散。

英國發現病毒變種,歐洲非洲陷入惶恐。變種病毒據信已傳到北美,本已逐日加劇的疫情 ,恐雪上加霜。就連防疫做得較好的亞洲,也出現反復,中國一些城市小區已處封城狀態。

仍有人冒險返家,但更多的人為自己和家人的安全,選擇放棄傳統的團圓,獨自過節。

但,獨處不就是孤獨。居家避疫 讓人們身體上相互隔離,卻另以一種形式增進了人與人相互間的連繫。只要放下恐懼,善用科技便利,輕輕滑一下手指,你就可以重新與社區、與世界連結。虛擬世界其實並不虛幻,同樣可讓你體會到真實世界的溫暖與關愛。且這連接,多了靈性,無遠弗屆。

你可以和教宗 一起過聖誕。整個歐洲目前都在居家避疫,但梵蒂岡的聖誕彌撒如期舉行,聖彼得大教堂不如往昔人頭攢動,但教宗聖方濟各為窮困弱勢人群的祈禱祝福,伴隨聖誕音樂和鐘聲,瞬間傳遍世界各個角落。

你可以參加史丹福醫學院的「居家音樂會」,音樂會是為娛樂、消磨時光,也是為精神健康心靈療癒。節目豐富多采,歌唱、舞蹈、話劇…。上次參加,竟發現當天的指揮是自己的家庭醫生Dr. Bryant Lin,頓時讓人感到親近無比。

柏克萊聖寺恆實法師,也是音樂家教育家;法會上一會兒講經典,一會兒彈吉他,唱自己譜寫的歌。但近期的法會不在道場,而是澳洲一間平常宿舍,聽法的人來自世界各地,包括翻牆而來的大陸年輕人。

人在中台的見協法師,近日美國疫情飆高時,通過Line叮囑灣區學員,事無鉅細:要注意久不使用的排水管,U型管的水蒸發後,下水道的髒污氣體會返進室內,已有人因此染疫;沖馬桶要蓋上蓋子,新冠病人的排泄物中有病毒,可藉由「氣溶膠」傳播,並附一串連接解釋氣溶膠,還提醒把這些信息寫在專欄裡刊在報紙上,讓更多人知道。

隔離不是隔絕,患難時才知有那麼多人願意伸出手,給有需要的人,撫慰無助的心靈。史丹福教堂聖誕彌撒留言寫道,不論你是誰、在哪裡,We are here for you。牧師還說,不管你有什麼問題,都可以和她聯絡,既使她自己幫不上忙,也一定設法找到能幫到你的人。

新冠是提醒,要人們反思、改變;新冠是考驗,生命總能找到成長的路徑,攜手前行。

親愛的讀者朋友,好好照顧自己和家人,一定要平安健康!