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天堂裡的世界杯

周喆

1982年夏天，大街小巷裡數千萬人守候在黑白或彩色電視機前，緊盯著從地球那一頭的西班牙傳來的衛星電視畫面。這是中國第一次全程轉播世界杯足球賽。

他們通過大大小小的熒光屏，首次認識了一個強壯如戰車的小個子，和一個迅捷如鬼魅的瘦子。

小個子叫馬拉度納，又叫「球王」。瘦子是羅西，外號叫「金童」。

2020年最後一個多月裡，球王和金童雙雙離世。11月25日，60歲的馬拉度納去世。阿根廷為他舉行國葬。14天後，64歲的羅西去世。義大利和歐洲足球界為他舉行系列悼念活動。

球王和金童一起去天堂踢球了，帶走了整整一代人的青春回憶。

馬拉度納離世的消息占據了世界媒體的頭條。羅西則沒有那麼大的反響。但是1982年的夏天屬於羅西。人們認為那一年世界杯是馬拉度納登基球王的舞台。但是他失敗了，留給球迷最大印象是故意踢人被紅牌罰下。

羅西以六個進球幾乎憑一己之力，助不被看好的義大利隊捧起了1982年世界杯。馬拉度納只能再等四年，到1986年墨西哥世界杯才帶領阿根廷隊登上冠軍領獎台，成為公認的球王。

球王的魅力可以從一個真實故事驗證。馬拉度納退役多年後，有次俄國警察在莫斯科街頭攔檢，問一個司機是哪國人。聽到回答是阿根廷人，警察只說了一句「馬拉度納」，馬上放行。

每個人的生命裡都有些人有些事時隔太久，久到你以為自己已經忘記了。然而當記憶的閘門被偶然打開時，你發現，往事完好如初地保存著。

當年看過馬拉度納踢球的那一代中國人裡，有不少人後來來到美國。他們在灣區生活，打拚多年，事業有成。足球和馬拉度納彷彿都已經很遙遠。

但馬拉度納去世的消息傳來，微信朋友圈出現很多懷念他的帖子。一位灣區女作家寫道，記得馬拉度納踢球「真是激情四射光芒萬丈，難怪當時肯犧牲睡眠看他踢球」。

馬拉度納一生充滿爭議，負面新聞不斷。作家朋友又寫道：「我後來沒有跟蹤過他的新聞，所以幸運的只記得巔峰時期的他」。

這位朋友的確很幸運，能留住偶像最美好的一幕，何嘗不是一種幸福。

球王淡出足壇很多年後，有一年正好也是世界杯期間，採訪一位矽谷武術教練之餘，很自然地聊起足球，問他支持哪個隊、喜歡哪個球星。當教練說「我是馬拉度納的球迷！」時，臉上那種自豪的神情令人難忘。

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