感謝川普，但謝他什麼？

參院共和黨領袖麥康諾終於承認，拜登 當選總統。不過，他不忘感謝川普 ，因為據他說，川普讓美國 變得更強大了；疫情方面，在川普領導下，奇蹟正在發生，因為疫苗來了，川普完成了任務。

美國真的更強大了嗎？

四年前助川普贏得大位的鐵鏽帶三州，此次再成戰場州，但卻是紅翻藍。川普政績、美國強大，他們好像沒有感受到。

在醫界努力下，新冠疫苗投入接種，但疫情也在作最後反撲，確診、住院及病歿爆增。昨（17）日，全美新增病例24.7萬，11萬人住院，3600人死亡。除聚眾加速病毒傳播、干擾專家防疫外，還真不知川普完成了什麼任務。

不過，我們仍感謝川普。不是為CNN所說的，川普讓一些共和黨人原形畢露。感謝川普，是因他像一面放大鏡，讓人們看清美國存在的問題，同時也看清，儘管存在問題，美國依舊強大。

歲末年終，體認到這些，可以使我們以更理性平和的心看待過去與現在，堅定對未來的信念。

四年前川普當選，回頭看已不再不可思議。當發展只顧及部分人而冷落另部分人時，原有的社會平衡被打破。這種失衡，不僅指政黨或意識形態左與右，也摻雜傳統與科技、體制內與外等多重因素。川普當選，就是失衡的社會重新尋找平衡；而再平衡的過程，難免矯枉過正。

可以不認同川普其人，但不能無視川粉的籲求，他們無錯，只是所託非人。因此，傾聽與回應，仍是拜登的功課。

感謝川普，還因他以荒誕的方式證明了美國制度的穩固和效力。

此次大選，本無有組織舞弊，但川普不服，一串串法律訴訟，一遍遍重新點票，結果自取其辱，一次次被證明是失敗者。但川普胡鬧的意外收穫是：它向全世界展示了民主選舉的實相：一票一民意，公正無欺，金錢操弄不了，總統奈何不得。

聯邦最高法院，雖三名大法官為川普挑選，但關鍵時刻，堅守了法律的獨立與尊嚴，為人稱讚。

法院不為總統開，媒體也非傳聲筒。看看白宮新聞發布會，小記者當面懟總統，糾正錯誤、揭破謊言。川普氣急敗壞但無可奈何，頂多罵句「假新聞」而已。川普敗選，第四權盡職盡責的監督功不可沒。

身在民主中，這一切再平常不過，但想想，今天有多少地方，權力沒有監督，選舉等同舉手，法律隨上意修改，媒體失聲，或被消音或被消滅…。

川普讓我們再一次見證了民主制度雖不完美，但真實、堅韌、充滿活力。