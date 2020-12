金山人語／2020的怨．2021的願

2020年眼看就要過去,這真是人神共憤的一年。如今美國 因新冠肺炎死去的人,一天就超過911恐襲裡死難者的總數。

2020年最大的怨,是看到那麼多生命不可抗力地提早結束。截至12月16日,全世界164萬多人因COVID-19而死,其中31萬是美國人,遙遙領先第二名的巴西(18萬多人)。在第一個美國人注射疫苗前,已30多萬同胞死去。世界第一強國在這種競賽中拿第一,不可思議。

美國以外的人怪罪說,要你們戴個口罩那麼難嗎?保持6呎距離保命做不到嗎?可是2020年底,看美國公衛界內部自我檢討,知道事情沒那麼簡單。美國抗疫一敗塗地不能怪罪老百姓,因為在這公衛基礎建設名列前茅的國家,發生FDA和CDC兩大單位閃失,以致病毒檢測套件無法及時迅速在全美使用,公衛界高層抗拒不了總統以政治目的干預專業的拔扈,該做的事做得太晚也做得太少。

記得CDC的Nancy Messonnier醫師嗎?2月底她簡報時說出真相,股市大跌1000點,在印度風光訪問的川普 一回國狂罵衛生部長阿札爾,因為川要連任全靠經濟這支金箭,社區感染的恐懼壞了他的事。如今回頭看Nancy Messonnier的預警,對照後來的事,句句應驗。而川普,說完「美國一個人都沒死」次日,華盛頓州就出現第一位死者,總統一路告訴國人「沒事的,馬上就會過去」,沒一字兌現。

小時候開運動會常玩「兩人三腳」,兩人並肩,但內側兩隻腳綁一起,走不快,常跌倒。美國民主共和兩黨就玩這遊戲。美國的醫學院是世上最難進的,訓練無數第一流專家,難道以前對疫症全無心得嗎?但歐巴馬下、川普上,兩人三腳又來了,歐巴馬團隊留下的基礎全部打掉重練。

舊金山 地標式美景餐廳Cliff House日前宣布關門,朋友哀悼這家她最摰愛的餐廳:「我最恨2020年的,是它奪去我無數美好的記憶。」親友因疫而亡,心愛老店拉下鐵門,2020年告訴大家,天底下沒有永遠的安逸,您熱愛的工作可能因老闆撐不下去而告終,心愛的朋友可能因疏遠而離散。所有人都付出慘重代價學到無常。

舊金山市長布里德在金山人打下第一針疫苗後說得好:「我們尚未走出困境。但已見到隧道那頭的亮光(The fact is, we are not out of the woods, but there is a light at the end of the tunnel.) 。」

2020年美國人怨氣不小,願2021美國重新出發,政府不要再做三流政府。