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金山人語／2020的怨．2021的願

黃美惠

2020年眼看就要過去，這真是人神共憤的一年。如今美國因新冠肺炎死去的人，一天就超過911恐襲裡死難者的總數。

2020年最大的怨，是看到那麼多生命不可抗力地提早結束。截至12月16日，全世界164萬多人因COVID-19而死，其中31萬是美國人，遙遙領先第二名的巴西（18萬多人）。在第一個美國人注射疫苗前，已30多萬同胞死去。世界第一強國在這種競賽中拿第一，不可思議。

美國以外的人怪罪說，要你們戴個口罩那麼難嗎？保持6呎距離保命做不到嗎？可是2020年底，看美國公衛界內部自我檢討，知道事情沒那麼簡單。美國抗疫一敗塗地不能怪罪老百姓，因為在這公衛基礎建設名列前茅的國家，發生FDA和CDC兩大單位閃失，以致病毒檢測套件無法及時迅速在全美使用，公衛界高層抗拒不了總統以政治目的干預專業的拔扈，該做的事做得太晚也做得太少。

記得CDC的Nancy Messonnier醫師嗎？2月底她簡報時說出真相，股市大跌1000點，在印度風光訪問的川普一回國狂罵衛生部長阿札爾，因為川要連任全靠經濟這支金箭，社區感染的恐懼壞了他的事。如今回頭看Nancy Messonnier的預警，對照後來的事，句句應驗。而川普，說完「美國一個人都沒死」次日，華盛頓州就出現第一位死者，總統一路告訴國人「沒事的，馬上就會過去」，沒一字兌現。

小時候開運動會常玩「兩人三腳」，兩人並肩，但內側兩隻腳綁一起，走不快，常跌倒。美國民主共和兩黨就玩這遊戲。美國的醫學院是世上最難進的，訓練無數第一流專家，難道以前對疫症全無心得嗎？但歐巴馬下、川普上，兩人三腳又來了，歐巴馬團隊留下的基礎全部打掉重練。

舊金山地標式美景餐廳Cliff House日前宣布關門，朋友哀悼這家她最摰愛的餐廳：「我最恨2020年的，是它奪去我無數美好的記憶。」親友因疫而亡，心愛老店拉下鐵門，2020年告訴大家，天底下沒有永遠的安逸，您熱愛的工作可能因老闆撐不下去而告終，心愛的朋友可能因疏遠而離散。所有人都付出慘重代價學到無常。

舊金山市長布里德在金山人打下第一針疫苗後說得好：「我們尚未走出困境。但已見到隧道那頭的亮光（The fact is, we are not out of the woods, but there is a light at the end of the tunnel.） 。」

2020年美國人怨氣不小，願2021美國重新出發，政府不要再做三流政府。

美國 川普 舊金山

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