金山人語／聯合國敦促富人減少碳腳印

飛機是製造空中污染的主要來源，全球1%最常坐飛機的富裕菁英，製造了全球50%的空中溫室氣體。全球最富有1%的人所製造的溫室氣體，超過全球最窮困50%的人所製造的兩倍以上。全球最富有10%的人，用掉了全球45%的陸地交通能源，以及75%的空中交通能源，而全球最窮困50%的人，僅分別用了10%與5%。雖然大家對地球暖化都有責任，但責任並不平均，而且差別很大。這是聯合國環境署(UNEP)才公布的2020年「排放間隙」(Emission Gap)報告。

既然貧富對空污的製造與能源的消耗有這麼大的差別，所承擔的責任也應該有所區隔，這份報告呼籲富人的生活習慣要徹底改變，多負一些責任。依據巴黎協定的目標，以2030年每人減少2.5噸碳足跡(Carbon Footprint)為準，全球10%的富人要減少10%的碳足跡，而頂尖1%的富人要減少30倍的碳足跡，這自然會大幅度縮減奢華的生活。例如減少一次長途國際來回飛行，就能減少2噸碳足跡，家庭安裝太陽能，每人就能減少1.5噸碳足跡。

政府也需要幫襯填補這一間隙，像是用鐵路替代短程航空，建構以自行車與汽車共乘的交通設施，禁用燃油車輛。另外要改善房屋使用能源的效率，根據UNEP的研究，全球CO2的排放有38%來自建築業，如果以2050年為淨零排放的目標，2030年必須減少50%的CO2排放。環保的另一面是食物的浪費，食物的過量生產，尤其是畜牧業，排放大量的沼氣。

疫情 使溫室氣體排放略微下降，是因為經濟衰退所致，疫情過後經濟是否會綠色復甦，僅有四分之一G20成員國會以3%的GDP用作低排碳項目，其餘各國多投資 在高或中排碳項目上，這看上去似乎失去綠色復甦的機會，但出現了轉機，有126個國家、涵蓋全球過半的溫室氣體排放，宣布、同意、或考慮淨零排放，有的把目標放在2050年，中國放在2060年。

淨零排放非同小可，各國需依照巴黎協定的「國家自訂貢獻」(NDC)三倍努力，才能達到本世紀末不高於工業化前2°C的目標；五倍努力，才能於本世紀末不高於工業化前1.5°C的理想。工化業前指1850-1900年間，當時尚未使用機器，燃燒化石燃料也尚未影響氣候變化。五年前各國簽署巴黎協定，各依自己的地理環境與經濟能力，訂出對氣候變化所能付出的努力與貢獻，稱為Nationally Determined Contribution，簡稱NDC。

我們現在的溫室氣體排放量有多少？2019年是52.4 GtCO2e（註），今年因疫情會減少7%。那52.4代表什麼？如果到了2030年還是這個數量或更高，本世紀末的地球溫度就會升到3°C。2030年是一個重要的轉折點，如果希望本世紀末僅升高2°C巴黎協定的目標，那2030年的排放量必須在41以下，如果要達到僅升高1.5°C的理想，2030年的排放量就要在25以下。

（註）GtCO2e，Giga ton CO2 equivalent，即十億噸二氧化碳等量，為全球溫室氣體排放量計算單位。

現在的52.4更接近56，也就是地球溫度會升高3.5°C，3°C就會讓我們災難頻頻，3.5°C很多地方就不再適合居住了。根據UNEP這些數據，今後十年是關鍵，不必奢望1.5°C，以2°C來說就要把排放量降到41，相當減少現在排放量的五分之一強，仍是一個重大挑戰。所以報告說，各國要增加巴黎協定NDC的三倍努力，絕非泛泛之言。

除了全球的有錢人要大幅度縮減奢華的消費以外，UNEP呼籲各國政府要把疫後的綠色復甦列為優先，包括能源、工業、農業、林業、運輸、建築各個類別的減碳 ，像是直接支持淨零排放的技術與基礎建設，減少化石燃料的補貼，大規模的復原自然景觀與造林。匯集這些的努力，如過能在2030年把排放降到44，我們仍在往2°C的路上。我們現在的排放卻正朝向3°C到4°C的災難路上。

疫情的大流行是大自然給我們的警告，只有對氣候的變化、自然景觀的喪失、環境的污染，採取有效的行動才能阻止。自然景觀的喪失讓大片土地腐蝕，導致人類與別的物種密切接觸，傳染疾病給人類。自然景觀喪失與氣候變化的原因往往相同，快速的抑制天氣變化，也同時防止了未來的疾病大流行。UNEP把天氣變化與疫情大流行做這樣的關連。