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金山人語／翻過川普醜陋的一頁

邱鴻安 

全美50州14日進行選舉人團投票，正式確認拜登以306票對232票贏得選舉。每四年一次的選舉人投票，向來只是一種形式，但今年的投票，卻因川普對選舉的攻擊而受到關注。14日的投票有兩項意義，一是使川普完全失去翻盤的機會，二是川普對選舉的攻擊被擊退，是美國的勝利，因為美國從此可以翻過川普醜陋的一頁。 

川普對選舉的攻擊之所以醜陋，是因為他的攻擊完全沒有事實根據。任何有常識的人，如要對別人作出指責，都必須拿出證據，但川普不斷指責選舉「大規模舞弊」，導致他的勝利被「偷走」，卻從來沒有拿出證據，這種情況在教育普及的美國，簡直是反智。 

因為拿不出證據，川普的律師團所提出的超過50項選舉舞弊訴訟，全部敗北，沒有一項勝訴，甚至被包括保守派和自由派的法官所嚴詞駁斥。法官的態度很明白，律師團拿不出證據，就滾蛋。 

川普攻擊選舉的另一醜陋之處是，早在四年前，他已部署攻擊選舉策略。在2016年大選前兩個月，川普的民調大幅落後給柯林頓，他開始散布「選舉被操縱」的陰謀論，並由他的選舉顧問Roger Stone成立一個「Stop The Steal」的組織，招募支持者作觀察員(watchers)，準備在當年的選舉日發動。 

但這個策略後來沒有啟動，因為川普以選舉人票險勝。到今年選舉，川普大敗，因此策略啟動，所以11月3日當天，費城、底特律和賭城等出現大批觀察員監控開票，他們指責計票員「修改選票」、「不讓他們走近計票機」、「計票機軟體有利民主黨」等。但這些指責被50個州負責選舉事務的州務卿所駁斥，這些州務卿證實，選舉沒有出現舞弊情況(見紐時11月10日至19日的追蹤報導)。 

對川營來說，最不幸的是：他們按既定策略發動對選舉的攻擊，並提出數十項訴訟，但攻擊和訴訟卻沒有證據，因為正如50名州務卿的證言所說，選舉沒有出現舞弊情況。 

川普雖被擊退，但輿論對他的憂慮未除，因為他下台後仍可挾持大量粉絲，對美國政治發揮影響力，特別是共和黨人因害怕川粉而不敢與川普割席。但這種憂慮可能只是暫時的，因為川普下台後，沒有了總統權位，影響力就可能逐漸消失。

如同脫口秀女王歐普拉，2011年脫離原來的電視台，自行創辦一個新的有線電台；當時輿論都認為，她的影響力只會更大。但是九年來，她的電視台一直在掙扎，直到去年，才勉強收支平衡，情況與當初所想天差地別。

川普 美國 投票

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