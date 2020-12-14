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金山人語／移民火星不是夢

周喆

科幻小說之父凡爾納的「從地球到月球」中寫道：「如果美國人決定要做一件事，不用懷疑，這件事等於已經做成了。」每次讀到的這句話，首先想到的名字就是Elon Musk。從Paypal電子支付到Tesla電動車，從SpaceX獵鷹火箭到星鏈（StarLink），馬斯克想要做的事都做成了。

馬斯克有很多綽號，例如「矽谷鋼鐵俠」、「科技狂人」等。大陸網友還專門給他起個中文名字：馬一龍。「三國演義」裡的曹操說：「龍之為物，可比世間英雄」。「馬一龍」狂傲不羈天馬行空的形象躍然紙上。

上個月稍早，傳出馬斯克疑似感染新冠病毒的消息。當時人們最擔心的是這條消息的兩天後，SpaceX發射龍飛船送四名太空人上國際空間站的任務還能不能完成。

這樣的擔心完全多餘。11月15日，SpaceX的獵鷹-9火箭按計畫從甘迺迪航天中心升空。四名美日太空人順利乘坐龍飛船（Dragon Crew）登上國際空間站。這也是除太空梭之外，第一次有多達四名太空人同時升空。

如果問馬斯克：他認為自己留給人類的最大遺產是什麼？也許他會說是航天商業化，而不是電動車。

「從地球到月球」是一部神奇的預言。書中的那尊把三個地球人發射到月球的超級大砲，就建在卡納維拉爾角，距離100年後發射阿波羅登月船的甘迺迪航天中心很近。

凡爾納也預見到了航天商業化。書中完成繞月壯舉的「大砲俱樂部」，是由一群退役軍械工程師和商人組成的。

馬斯克有個夢想：他要移民火星。他認為要實現這個夢想，航天業就必須商業化，就必須降低成本，航天器就必須是可重複使用的。

於是就有了SpaceX公司，有了人類歷史上第一種可重複使用的運載火箭獵鷹-9，有了已經成功運送太空人往返空間站的龍飛船。還有正在試驗中，用於載人去火星的Starship太空船。

很難說距離馬斯克實現移民火星夢想那一天還有多遠。雖然Startship試驗有波折，但他已經在路上了。

已經取代蓋茲成為世界第二富豪的馬斯克究竟是個什麼樣的人？他是一個普通的人。和普通人一樣，他也可能感染新冠病毒。他也禁不住大麻的誘惑。失戀了他也會痛苦不堪。特斯拉產量上不去，他也心急如焚，破口大罵要他疫情期間關廠的地方政府是「法西斯」。高興時他還會在大庭廣眾下即興熱舞。

與一般人的區別，也許就是馬斯克多了一些創新精神。這種精神正是矽谷的靈魂。

馬斯克 太空 SpaceX

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