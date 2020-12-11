金山人語／臨去秋波 川普對中再出手

馬上就要走人了，川普 還抓緊時間再對中國 捅幾刀子。

先限制中共黨員入美簽證，接著制裁人大副委員長及駐港官員。昨日，標普道指公司依川普命令將21家中國公司從全球股票和債券指數中剔除，阻止美國投資人購買這些公司股票，後續還將有更多中國公司上榜。

不止如此，金融監管機構也將出台措施，一些被指危及國安的中國上市公司，獎遭摘牌懲罰。

貿易戰已不夠看，金融戰正日漸慘烈。

以強硬措施制裁中國，已是府會兩黨共識。本周一，眾院通過「香港人民自由與選擇法案」，為受迫害的港人提供庇護。提案獲兩黨議員支持。

但川普對中國及昔日好友「臨去秋波」，主因之一是為發洩個人私憤。

提高關稅打貿易戰，未讓中國屈服，殺敵尚不到三千，就已自損八百。更令川普氣結的，是新冠疫情。自己中招不說，疫情全面失控致民怨沸騰，最終連總統寶座也丟了。

回天無力，離開白宫的日子已進入倒數。午夜夢回，川普豈能不對中國「怒從心頭起，惡向膽邊生」？

切不可以為這些狠招以及朝野上下對中國的敵意，會隨川普離去而煙消雲散。美中對抗，如車行駛在快速道上，雖險象環生，但急轉彎可能更凶險。

不認同川普的粗糙霸凌態度，不就是否認中國的問題：知識產權、政府補貼、強行轉讓技術及人權問題等，但化解糾紛可有不同方法。拜登新政府的挑戰在於：如何以對話代替對抗、以理性溝通代替情緒反應，如何先設法減速、再伺機變道，以談避「戰」，將美中交往重新引入正常軌道。

要達此目標，當政者應有良知，以國家百姓利益為念，而非以個人官位、家族私利、一黨權政為考量。因為，不管用怎樣煽情的語言，美國優先 或讓美國再偉大，貿易戰科技戰的一切後果，最終要由百姓埋單。

聽聽兩位前州長及駐中大使怎麼說：

駱家輝：貿戰以來，華州出口降65%、失去10萬工作，波音三年沒賣中國一架飛機，更不要提櫻桃蘋果和小麥出口了。同時，美國其他競爭對手卻從中漁利。

洪博培：中國是猶他州最大國際貿易夥伴，貿戰讓農產品和技術貿易停頓，旅遊業慘淡。總統為連任造勢，但對各州而言，重要是平衡資產負債表，讓企業有生意作，但如今生意和就業都沒了。

美中交惡、新冠疫情，讓全球化遭遇重挫，但要想退回全球化前的日子已沒有可能。不過，傷害已然造成，重建公平互惠、穩定持久的美中關係，將是拜登的大考驗。