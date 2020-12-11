我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

金山人語／臨去秋波 川普對中再出手

劉玉昕

馬上就要走人了，川普還抓緊時間再對中國捅幾刀子。

先限制中共黨員入美簽證，接著制裁人大副委員長及駐港官員。昨日，標普道指公司依川普命令將21家中國公司從全球股票和債券指數中剔除，阻止美國投資人購買這些公司股票，後續還將有更多中國公司上榜。

不止如此，金融監管機構也將出台措施，一些被指危及國安的中國上市公司，獎遭摘牌懲罰。

貿易戰已不夠看，金融戰正日漸慘烈。

以強硬措施制裁中國，已是府會兩黨共識。本周一，眾院通過「香港人民自由與選擇法案」，為受迫害的港人提供庇護。提案獲兩黨議員支持。

但川普對中國及昔日好友「臨去秋波」，主因之一是為發洩個人私憤。

提高關稅打貿易戰，未讓中國屈服，殺敵尚不到三千，就已自損八百。更令川普氣結的，是新冠疫情。自己中招不說，疫情全面失控致民怨沸騰，最終連總統寶座也丟了。

回天無力，離開白宫的日子已進入倒數。午夜夢回，川普豈能不對中國「怒從心頭起，惡向膽邊生」？

切不可以為這些狠招以及朝野上下對中國的敵意，會隨川普離去而煙消雲散。美中對抗，如車行駛在快速道上，雖險象環生，但急轉彎可能更凶險。

不認同川普的粗糙霸凌態度，不就是否認中國的問題：知識產權、政府補貼、強行轉讓技術及人權問題等，但化解糾紛可有不同方法。拜登新政府的挑戰在於：如何以對話代替對抗、以理性溝通代替情緒反應，如何先設法減速、再伺機變道，以談避「戰」，將美中交往重新引入正常軌道。

要達此目標，當政者應有良知，以國家百姓利益為念，而非以個人官位、家族私利、一黨權政為考量。因為，不管用怎樣煽情的語言，美國優先或讓美國再偉大，貿易戰科技戰的一切後果，最終要由百姓埋單。

聽聽兩位前州長及駐中大使怎麼說：

駱家輝：貿戰以來，華州出口降65%、失去10萬工作，波音三年沒賣中國一架飛機，更不要提櫻桃蘋果和小麥出口了。同時，美國其他競爭對手卻從中漁利。

洪博培：中國是猶他州最大國際貿易夥伴，貿戰讓農產品和技術貿易停頓，旅遊業慘淡。總統為連任造勢，但對各州而言，重要是平衡資產負債表，讓企業有生意作，但如今生意和就業都沒了。

美中交惡、新冠疫情，讓全球化遭遇重挫，但要想退回全球化前的日子已沒有可能。不過，傷害已然造成，重建公平互惠、穩定持久的美中關係，將是拜登的大考驗。

中國 川普 美國優先

上一則

助加州脫碳 州參議員斯金納推動「綠色氫氣」

下一則

精神科醫師：亞裔社區家暴案 疫下或被低估

延伸閱讀

動作不斷…川普轟拜登勝選為「政變」 會紅州檢察長

動作不斷…川普轟拜登勝選為「政變」 會紅州檢察長
不像川普 紐時：拜登內閣都找熟人 像哥兒們俱樂部

不像川普 紐時：拜登內閣都找熟人 像哥兒們俱樂部
堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

轉推川普控選舉舞弊推文？中國駐美使館澄清：帳號被駭

轉推川普控選舉舞弊推文？中國駐美使館澄清：帳號被駭
川普大樓過時了 現在最有話題的是拜登游泳池

川普大樓過時了 現在最有話題的是拜登游泳池

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠