新冠疫苗 的啟用，給疫情 的趨緩乃至結束帶來曙光，一年來我們聽到了不少，看到了不少，甚至經歷了不少，但對新冠肺炎的認識是否真的瞭解，對於一些傳說的真假是否明白，ZME Science網站列出十幾項「神話」(Myth)，為我們解惑。

所謂神話，其實是誤解，是一廂情願自以為是的想法，或眾口鑠金、積非成是的概念，其中大部分都是我們已知的，像新冠肺炎如同流感，口罩無用，抗生素能殺死病毒，天冷或天熱能殺死病毒，兒童不會感染僅傳染給老人，少篩檢少確診，感染人數太多就應該放棄，讓自然的群體免疫。這些當然都有科學證據可以反駁。

但其中也有一些議題不一定算是神話，有討論的餘地，特做少許補充，例如封城的不必要，健康與經濟二選一。這兩件事合起來說，都是為了傳播速度減緩，既然疫情不可能很快消失，就要使傳播曲線扁平，不至於癱瘓醫療資源，這樣傳播時間可能拖長，但運用時間研發疫苗或加強醫療基礎建設。短時間封城至經濟衰退，不但無害，反而證實有益，在疾病流行的環境，經濟也不會發揮得十分有效。所以決策者對經濟時鬆時緊，用意就在這裡。

疫苗出來了，大家高興之餘，有些人卻認為發展得這麼快，一定是急就章沒有試驗好就拿出來。科學界一再樂觀的告訴大家，一年可以發展出疫苗，現在不到一年至少有三家可用的疫苗，美國的Moderna，美國的Pfizer與德國的BioNTech、以及英國的牛津大學與AstraZeneca，各家採用的醫學技術我們未必完全瞭解，但從其公布的臨床實驗程序與結果，獲得了衛生機構的認可。

疫苗從研發到使用，通常經過三階段人體臨床實驗，第一階段以少數人實驗有沒有不良反應；第二階段人數增加實驗有沒有產生抗病毒的抗體。第三階段則是大規模的實驗防疫 的效果，以幾萬人在疫區用控制方式進行，分別施打疫苗（疫苗組）與安慰劑（控制組），然後將疫苗組染病的人數，與控制組染病的人數加總，100%減去疫苗組染病人數占的比例，就是疫苗的防疫效率。近來媒體公布的幾家疫苗90%等效率，就是這樣獲得的。

順便說一下牛津大學的疫苗，綜合日前的媒體報導，因為在第三階段臨床實驗出了一點狀況，或許延遲一小段時間使用。與別的疫苗相同，都是要打兩劑，但因施打分組，一小組的計算劑量誤差，第一劑僅打了半量，第二劑則正常打了全量，結果防疫效率高達90%，而正常兩劑全量的結果僅有62%，兩部分平均為70%。這樣的結果還是很好，但90%的結果並不包括在既定的實驗程序，遭到衛生機構質疑。即使好的結果，也不能違反科學規範。

最後一個「神話」：疫苗意味疫情大流行的結束。是，也不是。從長遠看疫苗的普遍施打會讓疫情結束，但疫情不會在短期結束。群體免疫需要很大一部份人因染病痊癒或施打疫苗產生抗體，使病毒傳播趨緩，而逐漸消失，這個人數有說要60%，近來也有人說40%就可以了，全球80億人，40%也要30多億人有抗體，大流行才有機會減緩，染病痊癒的人數有限，還是要靠疫苗。疫苗的生產是一回事，大規模的施打是另一回事。

施打疫苗最好是在居家附近的醫院、診所、藥局，有空的時候走進去，打一針就好了。可惜現在新冠肺炎疫苗還沒有這麼理想，如果要施打莫德納或輝瑞，冷溫的運送與儲藏的要求，造成前所未有的挑戰，這就是所謂的「冷鍊」(Cold Chain)。Moderna的儲存溫度是零下20°C，Pfizer則要低到零下80°C。

生產的工廠有限，而施打的範圍幾乎無限，全球從已開發地區到開發中的地區，從大城市到偏遠鄉間，運送與冷藏的工具與設備，都非短時間所能準備齊全。而施打人數過多需要排序，現在多規劃從醫護人員開始，再到高危險與貧困族群，群聚在一起工作的人，依序排列一兩年以後才輪到也不足為奇。但更有等待不願首先施打，以及反對施打疫苗組織的陰謀論，都可能影響疫情施打的進度。

神話，非常的浪漫，科學的神話尤其浪漫，很多科學的啟蒙都出自浪漫的故事，一顆蘋果掉到牛頓頭上，二十年後才出現萬有引力。科學與神話有如一體兩面，科學的神話即使是被認為是誤解，仍具促進科學發展的價值。又有誰知道，若干年後的科學不會把今天的科學看成神話？