我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

神話

那福忠

新冠疫苗的啟用，給疫情的趨緩乃至結束帶來曙光，一年來我們聽到了不少，看到了不少，甚至經歷了不少，但對新冠肺炎的認識是否真的瞭解，對於一些傳說的真假是否明白，ZME Science網站列出十幾項「神話」(Myth)，為我們解惑。

所謂神話，其實是誤解，是一廂情願自以為是的想法，或眾口鑠金、積非成是的概念，其中大部分都是我們已知的，像新冠肺炎如同流感，口罩無用，抗生素能殺死病毒，天冷或天熱能殺死病毒，兒童不會感染僅傳染給老人，少篩檢少確診，感染人數太多就應該放棄，讓自然的群體免疫。這些當然都有科學證據可以反駁。

但其中也有一些議題不一定算是神話，有討論的餘地，特做少許補充，例如封城的不必要，健康與經濟二選一。這兩件事合起來說，都是為了傳播速度減緩，既然疫情不可能很快消失，就要使傳播曲線扁平，不至於癱瘓醫療資源，這樣傳播時間可能拖長，但運用時間研發疫苗或加強醫療基礎建設。短時間封城至經濟衰退，不但無害，反而證實有益，在疾病流行的環境，經濟也不會發揮得十分有效。所以決策者對經濟時鬆時緊，用意就在這裡。

疫苗出來了，大家高興之餘，有些人卻認為發展得這麼快，一定是急就章沒有試驗好就拿出來。科學界一再樂觀的告訴大家，一年可以發展出疫苗，現在不到一年至少有三家可用的疫苗，美國的Moderna，美國的Pfizer與德國的BioNTech、以及英國的牛津大學與AstraZeneca，各家採用的醫學技術我們未必完全瞭解，但從其公布的臨床實驗程序與結果，獲得了衛生機構的認可。

疫苗從研發到使用，通常經過三階段人體臨床實驗，第一階段以少數人實驗有沒有不良反應；第二階段人數增加實驗有沒有產生抗病毒的抗體。第三階段則是大規模的實驗防疫的效果，以幾萬人在疫區用控制方式進行，分別施打疫苗（疫苗組）與安慰劑（控制組），然後將疫苗組染病的人數，與控制組染病的人數加總，100%減去疫苗組染病人數占的比例，就是疫苗的防疫效率。近來媒體公布的幾家疫苗90%等效率，就是這樣獲得的。

順便說一下牛津大學的疫苗，綜合日前的媒體報導，因為在第三階段臨床實驗出了一點狀況，或許延遲一小段時間使用。與別的疫苗相同，都是要打兩劑，但因施打分組，一小組的計算劑量誤差，第一劑僅打了半量，第二劑則正常打了全量，結果防疫效率高達90%，而正常兩劑全量的結果僅有62%，兩部分平均為70%。這樣的結果還是很好，但90%的結果並不包括在既定的實驗程序，遭到衛生機構質疑。即使好的結果，也不能違反科學規範。

最後一個「神話」：疫苗意味疫情大流行的結束。是，也不是。從長遠看疫苗的普遍施打會讓疫情結束，但疫情不會在短期結束。群體免疫需要很大一部份人因染病痊癒或施打疫苗產生抗體，使病毒傳播趨緩，而逐漸消失，這個人數有說要60%，近來也有人說40%就可以了，全球80億人，40%也要30多億人有抗體，大流行才有機會減緩，染病痊癒的人數有限，還是要靠疫苗。疫苗的生產是一回事，大規模的施打是另一回事。

施打疫苗最好是在居家附近的醫院、診所、藥局，有空的時候走進去，打一針就好了。可惜現在新冠肺炎疫苗還沒有這麼理想，如果要施打莫德納或輝瑞，冷溫的運送與儲藏的要求，造成前所未有的挑戰，這就是所謂的「冷鍊」(Cold Chain)。Moderna的儲存溫度是零下20°C，Pfizer則要低到零下80°C。

生產的工廠有限，而施打的範圍幾乎無限，全球從已開發地區到開發中的地區，從大城市到偏遠鄉間，運送與冷藏的工具與設備，都非短時間所能準備齊全。而施打人數過多需要排序，現在多規劃從醫護人員開始，再到高危險與貧困族群，群聚在一起工作的人，依序排列一兩年以後才輪到也不足為奇。但更有等待不願首先施打，以及反對施打疫苗組織的陰謀論，都可能影響疫情施打的進度。

神話，非常的浪漫，科學的神話尤其浪漫，很多科學的啟蒙都出自浪漫的故事，一顆蘋果掉到牛頓頭上，二十年後才出現萬有引力。科學與神話有如一體兩面，科學的神話即使是被認為是誤解，仍具促進科學發展的價值。又有誰知道，若干年後的科學不會把今天的科學看成神話？

疫苗 疫情 防疫

上一則

灣區全面紫色級 聖他克拉拉縣病例激增 加護病床只剩50張

下一則

聖縣首位華人議員 李洲曉宣誓就職

延伸閱讀

輝瑞疫苗接種10天見效！保護力不分性別年齡種族

輝瑞疫苗接種10天見效！保護力不分性別年齡種族
1張圖／首批疫苗抵紐約 疫情「3個月見轉機」

1張圖／首批疫苗抵紐約 疫情「3個月見轉機」
拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊
白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」
美FDA官員發布文件 支持輝瑞疫苗數據

美FDA官員發布文件 支持輝瑞疫苗數據
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15
華埠都板街在這個周末異常冷清。（記者黃少華／攝影）

金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業

2020-12-06 01:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點