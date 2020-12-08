金山人語／北京鐵腕治港 香港已不是香港

國務卿龐培歐7日宣布，美國 再就香港 問題制裁14名中共 官員，他們全是全國人大常委會的副委員長；14人被禁止進入美國，在美資產也被凍結。今年8月和11月，美國已進行了兩波制裁中港官員的行動，被制裁者包括了香港特首林鄭、以及港澳辦、中聯辦和駐港國安公署的最高主管。

川普政府正在進行下台前的連串打擊北京的行動，包括收緊中共9200萬黨員的美國簽證，以及將中國最大半導體生產商「中芯國際」列入黑名單。龐培領導的外交系統，今年6、7月時正式改變美國的對中政策，從過去40年的交往改為對抗。拜登上任後對龐培歐留下的反共政策，所採取的態度，將左右美中關係，且會成為國際秩序的決定因素。

拜登已表示，他將會拉攏盟國，聯手對付中共。在歐洲，主要是英德法義；在亞洲，則是日韓台越印，對中國大陸形成圍堵之勢。但值得注意的是，英、德、法、義、日本、越南和印度，都不可能與中國經貿切割，不會放棄中國龐大的消費市場，如此一來，就算與美國聯手，也不可能成為強大組織，只能表面上譴責中共的人權和自由，卻難以對中共採取實質制裁。

至於香港，自7月國安法生效以來，香港的政治形勢已迅速改變，不但反送中的遊行和示威絕跡，反北京的異見聲音已全被打壓下去，現在的香港已不是以前的香港，已經變成為中共一黨統治下的香港。

蘋果日報創辦人黎智英被起訴「欺詐罪」，他3日申請保釋，不但不被准，還要扣押至明年4月；本屬民事的輕罪，卻變成為刑事重罪，且由國安法法官主審，香港的司法制度在國安法的壓力下正面臨崩潰。

本月3日，黃之鋒和周庭輕罪被重判，反送中的抗議行為，被扯上國安法，黃被判13.5個月，周被判10個月。香港中文大學舉行畢業禮，90名學生在校內遊行，結果八人被捕，其中三人被起訴煽動叛亂，因為國安警察說，三人在遊行時揮舞港獨旗幟。黃之鋒和周庭被判刑，中大學生被捕，這是要打擊香港反北京的年輕一代，防止遊行和示威。

香港的行政、立法和司法已全面淪陷，港府已經成為北京的傀儡；上月四名立法會議員被取消資格，觸發另外15名民主派議員辭職，至此香港的立法機關再無反北京的聲音，徹底淪為龐培歐所說的橡皮圖章。黃之鋒和周庭輕罪重判，黎智英因蘋果日報反共而被言論入罪，被視為香港最後防線的司法制度，正面臨崩潰。