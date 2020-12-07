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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

金山人語／祝福金山人語讀者

張至璋

參加寫金山人語已經十年，2010年12月的第一篇是「從新金山到舊金山」。那時我從澳洲聯邦公務員退休，由墨爾本遷居聖荷西，世界日報找我寫周一本欄。

早年粵閩華工來舊金山挖金開路，金子挖沒了，另謀出路，南半球墨爾本逢淘金熱，華僑就叫它「新金山」，以別於三藩市的「舊金山」。新、舊金山相似，依海，產金聞名，噹噹電纜車。

很快又寫篇「效忠加州」，這是布朗州長的口號。Jerry Brown做過16年四屆州長，第一個八年的加州，是全球移民首選，老鷹合唱團艾美獎的Hotel California，不下於那首「來舊金山別忘頭上插朵花」。洛伊奧伯森、媽爸合唱團、湯尼本奈特等大牌都歌頌舊金山和加州。20年後布朗第二個八年，我已來到加州。布朗為什麼喊效忠加州？因為上屆州長留給他270億債務赤字，加州快被魔鬼終結掉了，老布朗呼籲共體時艱。在他辛苦帶領下，八年後轉虧為盈，還創造145億基金。布朗比華工更會挖金。

這八年，金山灣勇奪世界杯帆船賽、兩屆世界盃棒球賽、三屆NBA。這位政績好、福氣又旺的州長，民主黨若提名他選總統勝算很大，可以再創共和黨雷根聲威，可是癌症痊癒的布朗卻選擇告老還鄉。其實和當前白登川普比，布朗不老。好個激流勇退。

川普的「讓美國更偉大」與「效忠加州」一樣好聽，可惜他沒做好，還沒偉大，先得罪所有國家，最感冒的是中國。但是川普勇猛抗中，開創先河，使後繼者師出有名。他七月突然宣布關閉中國駐休士頓總領事館。美國國務院說，休士頓是中國在美國的「間諜活動中心」。

上周一我寫的金山人語「重訂台灣關係法」，主張美國加強美台關係，第一防禦島鏈的軍事演習不該排除台灣，但是報上刊出變成「軍事演習就該排除台灣」，特別在此說明。無論如何，上周過了幾天傳出新聞，美國國會的委員會建議，把美國在台協會處長任用的標準，提升為駐外大使等級，還建議政府明訂，反對中國改變台灣現況。專欄作者最高興的事，就是能夠把話說在事情發生前。

然而，又多麼讓人心痛，當前疫情嚴重，遊民遍地，野火連年。今天是我寫金山人語的最後一篇，要和讀者說聲再見。布朗把本奈特的「我心留在舊金山」訂為舊金山之歌，在此祝福讀者，有緣再見。

舊金山 加州 美國

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