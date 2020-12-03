金山人語／他不是來教你賺錢

六度分隔理論（Six Degrees of Separation）說世上所有互不相識的兩人，只需寥寥數位中間人就能聯繫起來。哈佛心理學家 Stanley Milgrams於1967年做實驗，要證明平均只6步就可連起兩個陌生人。

有臉書 後更不得了。2016年數據說，你與臉書上的人只3.57度分隔而已。世界真的愈來愈小。

矽谷 父母還有一種微分隔，就是你與創業新貴的距離或許小到三度以下。某位身家數十億的人可能每周和你的老板打球。你小孩的同學，父親可能就是商業雜誌上一期的封面人物。

和矽谷的華人媽媽聊子女近況，一位虎媽說自己的孩子「沒什麼，只是小小工程師而己」，既未曾單獨創業，也沒加入後來IPO的公司，好像相當遺憾。好不容易比完各自老公的成就，年紀大了還要評比子女的成就，才算功德圓滿。兒子在開Uber的一位女士說，這往往是她最厭棄身在矽谷的一刻。

但世事真是這樣嗎? 子女的成就真的是以繳多少稅來衡量嗎?

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）四十多歲英年早逝，且是陷身火窟而走的，引來無數歎息。天下至痛是白髮人送黑髮人，家住矽谷的謝家父母日昨發出的信激勵人心。

謝傳剛回憶愛子說「他重視生活經驗和關係，而不是物質財富，他總選擇善良。」兒子相當有成就，「但作為父母，我們最引以為豪是他的為人處世。」他有真正的同情心，懷抱希望，總想要提升周圍的人。他說自己是火車最後的「守車」（caboose），在最後一節，其他人都排前面。「我們傳播他生活的原則來繼續他的legacy(遺志)」期盼大家過有意義的生活，激勵和幫助他人。最重要是去傳遞幸福。」

想起另位創業成功的灣區人陳士駿（Steve Chen）。他是大家生活中不可或缺的YouTube當年三位創辦人之一，短短兩年內他從車庫創業、以16.5億把YouTube賣給Google，繼之在一年後因忙到三天三夜沒睡覺而在機場昏倒，查出腦子長瘤。雲霄飛車般的人生都在30歲之前發生。

腦瘤陰影一直沒離開，陳士駿如今仍需每天服藥。他已搬回台灣 定居，2018年成為國發會第一張就業金卡的持有人，目前正幫助更多年輕人創業。健康改變人生步調，他經歷兩次大手術，回台灣前那次手術甚至留了遺書給兩孩子，「我告訴他們：對不起爸爸不在了。對不起你們小時候沒能多陪陪你們。」

你也許沒辦法向他們學賺錢，但不妨從他們的人生汲取智慧。