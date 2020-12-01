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21世紀的最大謊言

邱鴻安 

阿利桑納和威斯康辛30日正式確認兩州的選舉結果，川普在阿州輸1萬多票，在威州輸2萬多票。至今為止，除了這兩州，賓州、密西根和喬治亞都已確認川普敗選；換言之，川普挑戰這五州的選舉結果，全部被五州的確認所駁回。 

但各州的確認，並不能讓川普認輸。川普30日接受「福斯新聞」訪問時仍說，這次選舉出現大規模舞弊，因為舞弊才導致他的勝利被「偷走」。川普當然沒有為他所說的舞弊提出證據，他只是反覆不斷地指責，卻從不提出證據。這是不折不扣的謊言，而且是「21世紀最大的政治謊言」，因為事實擺在眼前，川普在選舉人票上輸了(232票對306票)。 

為了推翻選舉結果，川普的律師團在多個關鍵州提出超過30項訴訟，但至今為止，所有訴訟都被駁回或自行撤訴。有數名法官無法忍受川營提出的訴訟，直斥舞弊的指責毫無根據(have no merit)。 

例如川營提出的賓州訴訟，27日上訴至聯邦第三巡迴上訴法院，被法官斥責：「總統是由選民和選票選出來的，並不由律師和狀紙決定。」當這項訴訟21日在聯邦地方法院初審時，也被法官斥責：「原告的要求很驚人，要求推翻選舉結果；原以為他們必然做好準備，提出十足的法理論述，但是卻完全不是那麼一回事。」 

稍作細想，就會發覺，川普「在敗選事實面前仍說是他贏了」，十分荒謬可笑，難怪被稱為「21世紀的最大政治謊言」；明明是輸了，又提不出證據，川普憑什麼說是他贏了？這是十足的反智，以為將謊言說上100次就會成為事實？天底下，只有川粉才會相信。 

除了反智，還有值得注意的原因。本月19日，「紐約時報」追蹤了川營「舞弊論」的來由，發現他們做了長達一年的準備，包括以下種種指責：郵寄選票、選票舞弊、非公民投票、郵差拋棄選票、計票人員舞弊、不讓監票員接近、以及計票機軟體舞弊等。 

值得注意的是，川營制訂了指責選舉舞弊的策略，但這次選舉卻透明乾淨，50個州的州務卿(負責選舉事務)本月13日一一接受訪問時都說，這次選舉沒有出現舞弊情況。因為沒有舞弊，所以導致川營陷入一個尷尬的局面，即：指責舞弊的策略既定，卻沒有舞弊的證據。 

川普的律師團按既定策略，提出選舉舞弊的訴訟，卻因為拿不出證據而節節敗退；川普也按既定策略，死抱舞弊論，拒絕認輸，既荒謬又可笑。只有那些川粉，還以為川普的勝利被偷走了。

川普 賓州 紐約時報

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