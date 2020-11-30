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金山人語／重訂台灣關係法

張至璋

上周人們深吐一口氣，川普同意交接，習近平電賀選舉，白登宣布內閣。實質上，大選無涉總統交接意願，無待外國賀電，新閣遲早會組成，但今年大選升高人們血壓，分裂國家，憂慮國際。到底應該是蒙上眼睛讓美國更偉大，還是登上雲端重見光彩？

台灣六神無主，只因原主下台，神威不再。共機不斷繞台，自己一再摔飛機。自我進口萊豬，敲不開國際大門。人們疑惑，台灣應何去何從？

70年來台灣命運繫於美國。國民政府遷台後，訓政時期的中華民國，政治上部分民主（台北市長及國會增補選），土地及農工建設勵精圖治。美國在韓戰和越戰牽制了亞洲共產黨，但並不喜歡國民黨「直把杭州作汴洲」心態。尼克森和季辛吉誠實有問題，總統裝設監聽反對黨，國務卿說天安門軍隊沒有殺人。花生和農夫湊在一起總該誠實，但是傻，無條件放棄台灣，幸虧國會倉促訂下反制措施，一部台灣關係法，吃定40年。

怪蔣經國去世早，卻也不冤，他在美國的背棄下釐定台灣社會基礎，黨內外衝突下廢除民主化障礙，結束訓政，走向憲政，蓋了棺才論定。也別怪他選李登輝，基督徒，康乃爾博士，非國民黨官僚，Made in USA，蔣經國交付的是美國最愛。1996台灣直選引來飛彈臨空，美國派出航母，認清中共不改抗美援朝本性，卻終也認清李登輝心懷台獨。

美國兩黨選後的共識，中國不再是戰略夥伴，那就該另訂台灣關係法，未必非駐軍或外交承認不可。既然是美國第一島鏈，軍事演習就該排除台灣，對美國利益說不過去。既然美國在南海的大片戰略區域沒有據點，台灣艱苦守住太平島，美國賺取台灣軍售之餘，何妨租借太平島。

長期以來台灣缺少重要邦交國，參加不了國際組織，忽視2300萬人是人權的諷刺。不論國民黨民進黨都長期忠實於美國，川普四年自己玩絕了朋友，談何幫台灣建立關係？蔡政府自認四年是台美關係最好時代，準確度太差。台灣安全繫於美中台三方，重這端，輕那端，是給自己和美國製造危機，所以美國要幫助台灣廣交朋友。

美中台是正三角形，三邊等長，角度一樣60，正三角形錐體是物體穩定基礎，美中台關係恰合天理，70年了，美國該重新檢討台灣關係法。筆者寫金山人語十年，也準備擇日休息，找川普打小白球，不戴口罩。

台灣 美國 國民黨

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