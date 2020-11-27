金山人語／以感恩的心 送別川普

川普 四年任期，留下的是一個爛攤子。

國內，疫情 仍節節飆高。至昨日，全美近1300萬人確診， 26萬多人病歿，昨一天就2284人，相當於每38秒失去一人。不是說，換人做總統，就不會死人，但總統是否嚴肅對待疫情、採取更嚴厲政策，結果很多。

光拒絕戴口罩，川普的壞榜樣就不知害了多少人。而全世界醫學專家早一致認為，口罩是最簡易可行又有效的防疫措施。

26萬多、每38秒1人…並非簡單的一串串數字，而是一個個鮮活的生命，背後更有無數失去親人的家庭。

而川普挑起來的社會族群對立，包括因疫情而對亞裔的歧視，比病毒本身更具殺傷力更難治癒。

國際上，「讓美國再度偉大」不僅沒讓美國偉大起來，反而變成了孤家寡人。而華裔最擔憂的，莫過於美中交惡。從貿易到科技，從制裁到抓捕，中國成了敵國，華人走在街上都擔心被罵「滾回中國去」。

「美國優先 」到頭來被證實只是騙人口號，不顧疫情下民眾的死活，敗選了還掙扎，翻盤無望又急忙特赦死黨，這是哪裡的美國優先？只是「川普優先」。

盡管如此，我們還是以感恩心送別川普。不光因為，過去四年他是所有美國人的總統，不管你有沒有投票給他；還因為，作為一種現象，川普幫助我們加深了對美國民主的認識、對未來的信心。

川普橫空出世絕非偶然。以7300萬選票敗選，足以讓川普有雖敗猶榮的自豪。這是民意展露，是曾被忽略的聲音。川普現象，無論是四年前勝選還是今日失敗，都不能簡單等同於尷尬，認為挺川選民教育水平低，更是誤讀。

川普令極右勢力沉渣泛起，許多人震驚，何以早該退出消逝的東西仍然殘留。但震驚之餘，人們更該問問，有果必有因，一種極端的呈現是否因另一極端已走得太遠？社會的平衡與發展，需兩端向中間靠攏；有人提醒，川普四年後捲土重來，並非不可能。

但無論如何，回首過去四年，我們有充分理由樂觀面對未來。川普狂傲，內心羡慕專制獨裁，但制度羈絆和權力制衡，讓他不可能胡作匪為。最終，當7300萬人仍死心相挺時，卻有8000萬人對他說：No！

川普的確給美國憲政民主帶來莫大衝擊。但是，當從電視上看到戰場州的選務人員不聲不響一張張重新計票時，人們意識到，美國憲政經受住了考驗，民主運作依舊良好。

疫情仍然囂張，但人們已看到了隧道盡頭的光亮。

今年的感恩節，我最感恩的，是一票一票數出來的美國民主。