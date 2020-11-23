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金山人語／NBA下月開戰

張至璋

還有一個月，12/23，NBA的20-21球季開賽。按照規定，兩個球季間必須相隔至少兩個月，給球員休息，球隊重組，新球員適應新球隊，NBA當局辦選秀，球員轉隊。過去每個賽季10月開賽，翌年6月結束，上個賽季因為疫情，到10/12才結束。洛杉磯湖人以4：2勝邁阿密，得到冠軍。

人們問為什麼不等幾天，到明年元月開賽，此後NBA就是當年賽事，不再跨年比賽？但是因為聖誕節是大商機，主辦者每年在廣告和全球轉播上有巨大收入，今年疫情提高收視率，在家看電視比群聚冒險安全。聖誕節前NBA安排的兩場比賽，湖人連續出戰快艇和勇士，說明新季的焦點仍在西區，即便勇士去年在NBA的30支球隊中墊底。

天下大勢仍在西區，湖人一支獨秀，因為他們有最完整的陣容。球員素質好，團隊合作好，教練組訓好，而且沒有傷兵。先發五人的靈魂在詹姆斯和戴維斯的前鋒，以及朗多、波普、葛林的後衛。湖人本有不錯的中鋒，霍華德和麥基，但是中鋒在湖人不顯突出，因為先發有四人身高在200公分上下，兩個前鋒戴維斯和詹姆斯的籃下防守，籃板和穿梭進攻威力，填滿了三個人的位置，詹姆斯的防守和帶隊還能感染後衛。這全能球員的年事漸高，不知伊於胡底？此外經過季後賽和決賽，湖人教練團很能把握自己的優點，看來LA Lakers的往日雄風回來了。

西區火箭一直就不看好，哈登、保羅、韋斯布魯克，大咖總是搞不定。關鍵在哈登和韋斯，兩人球技已達顛峰，心態停滯在中學鬥牛，空白浪費了絕技和時光。教練團死心眼地迷戀兩人，兩人現在反而沒有球隊敢要。東區是戰國時代，過去一季又冒出來不少好手，多半在控球和得分後衛，以及東歐轉來的幾名白人中鋒。他們的打球態度和技術非常可愛，但必須遇上非常可愛的球隊東家才行，不過球團經理層總是搖錢樹的種植者。

寫至此，傳來勇士極壞消息，湯普森在練球時傷斷腳跟肌腱，恐怕又是停賽一年，加上過去這一季膝傷停賽，兩年停賽會折磨掉這名優秀的好球技，好球品的勇士基本主力。補強不容易，很難恢復往日柯瑞、湯普森、格林的三角風光，何況面對NBA新局，往日風光也還需要新的補強。五年決賽三個冠軍，勇士也許會暫時韜光養晦，然後東山再起，就像湖人，科爾教練和柯瑞怎麼想？湯普森真令人傷心！

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