金山人語／疫情中 聽蔡志忠出家感言

得知漫畫家蔡志忠在少林寺出家，從前和他互動的往事，件件又上心頭。

1980、90年代，台灣 不少人移民加拿大 ，文化圈採行動者也不少。蔡志忠是其中之一。

那時流行「跑卡」。有次蔡志忠對我說，到加拿大跑卡真麻煩，下飛機前要填長長的表，他只有初二的學歷，填英文表格很頭痛。朋友就教他，上頭都是問你有沒有帶違禁品？有沒帶肉類或種籽，你不用看懂，每一欄都填NO就行啦。

他欣然照辦，但下一次仍被請去海關小房間，「因為最後一個問題是： 我上頭說的都是實話。」他填NO，就穿幫了。

邊嘲笑自己，邊照例沖一杯加杏仁粉的咖啡 給我。他三、四個不同住處我都去過，總有這杯杏仁咖啡，是我生平喝過最可口的。蔡志忠是寧可沒有，要就是最好的。他把糗事說出，並不以為恥，說以後必學好英文，少鬧笑話。這是典型蔡氏風格，不怕沒面子，講故事必有畫面，一聽難忘。就像1992年，普林斯頓大學替他出英文版Zhuangzi Speaks──The Music of Nature（莊子說─自然的蕭聲），他說他哪懂美國出版界？但聽到普林斯頓，想到愛因斯坦，覺得很榮幸，就決定讓它出版。

1989年，上班族月薪只兩三萬台幣時，他繳的所得稅是176萬。他告訴我，次年只會更多，但已決定減產至十分之一。當時他每天為七家報紙，定期為四個刊物畫漫畫，畫畫就像在印鈔票。但決定停下，每月只畫三天，其他時間刻石頭、畫水墨、打橋牌。

「人家勸我，名成利就，何必急著離開？」蔡志忠淡淡說：「1984年我結束卡通公司，當時積蓄就夠我一生吃用不愁，公司很好，我說走也就走了。」「沒有當年不畫卡通的蔡志忠，也就沒有今天畫漫畫的蔡志忠了。」他的人生觀是「全力以赴，做到極致。」有一天人家不再要你，那時才停已太遲。

他出家，和他相熟的人有番解讀：年紀大了，總會追求身心安頓，從容和淡定。

剃度後，蔡志忠提起自己在少林寺立了一塊碑，正面刻「用心若鏡」，意思是心應像鏡子，如實照應，可照一百萬次都不會裂開。可惜一般人的心，照應不好就心情不好，照應好時才開心，被世間的情景變化所左右。

碑石後頭寫「生命就是時間的微積分」人的一生是所有當下積累相加，每一個當下都是獨一無二。比如年輕時拍照，自己嫌不好，但20年後來看，覺得當時好年輕快樂，很好呀。可見人要珍惜當下。

蔡志忠的出家感言，用在新冠疫情嚴峻的今天，很受用啊。