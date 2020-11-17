金山人語／以說謊開始 以說謊結束

白宮新聞主任麥肯內尼14日發推文說：「超過100萬人在華府遊行 。」因為這則推文，川粉在網上大肆宣傳「100萬人」。紐時和華郵都說是「thousands」，CNN則說「tens of thousands」；華郵記者形容，遊行隊伍占了「數個街段」，因此說是「成千上萬」，最接近實情，如說是「數萬人」，也絕對沒有少說。

麥肯內尼所說的「超過100萬人」，當然是謊言。白宮說謊不是值得奇怪的事，因為2017年1月20日川普 就職，當時的白宮新聞主任史派瑟就說了一個同樣的謊言。

史派瑟當時說，觀看川普就職的人超過100萬，比1月21日的華府婦女大遊行還要多。但很不幸，美聯社從高空拍到的照片清楚顯示，婦女大遊行的人擠滿了「國家廣場」，而觀看川普就職的人只有婦女大遊行的五分之一。研究估計，婦女大遊行人數是100萬至150萬，而川普就職禮只25萬至27萬。

白宮從川普第一天就撒謊，到了現在川普敗選下台，還是在說謊；真是以說謊開始，也以說謊結束。川普上任第一年，媒體都統計他說了多次謊；例如華郵在他任滿半年時，統計出他說了4277次謊，紐時還以全版刊出謊言。

川普四年來說過的謊話，可真是「罄竹難書」。2017年，他反覆說他要讓美國 人「人人有健保，還要又好又便宜」，但四年下來連影都沒有。2018，川普對中國啟動貿易戰，他說「貿易戰很容易贏」，還要「平衡逆差」；結果貿易戰打了兩年，到今年1月雙方簽訂「第一階段協議」，北京承諾購買2000億元美國產品，至今沒有兌現；至於川普要平衡的逆差，今年8月逆差260億，9月310億，比以前擴大。

2020是大疫年，川普在1月21日美國發現第一起新冠肺炎時就說：「沒什麼，只是一個人從中國回來，病毒不可怕，很快就會自動消失。」大半年來，他一直說「病毒不可怕，很快會消失」，但4月中疫情大爆發，單日確診3.2萬人，7月底單日確診增至6.6萬人，11月中單日確診更飆升至18萬人，全美至今1100萬人確診，24.6萬人死亡。

11月3日大選，川普敗選，但至今不肯認輸，還拒絕交接；他說選舉舞弊，所以不肯認輸，並進行法律戰，要以訴訟推翻選舉結果。但川普陣營提出的訴訟正面臨「完敗」，因為口說選舉舞弊容易，但一上到法庭，一切指控都要拿出證據，沒有證據，就只能敗訴或自行撤訴。川普沒有證據，卻繼續散播選舉舞弊的謊言，這是對美國制度的重大破壞，讓國家陷入混亂，政府無法交接和過渡。