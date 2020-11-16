我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

金山人語／氣概氣度皆勇氣

張至璋

白登78歲登基需要勇氣，川普74歲下台也需要勇氣。一個要有承擔的氣概，一個要有捨得的氣度，氣概氣度皆勇氣，他們都在創造美國歷史，即使創造的僅是數字。

對白登來說，一生一直在提振勇氣，現在登上頂峰，登上就好好幹，可別白登。然而對川普來說，一生一直在自我創造的領域頂峰，現在下不來，應驗了上台容易下台難吧。從這方向看，毋寧川普更值得同情，如果暫且不論他對美國的功過。但是也許你我都會覺得，川普下台不會真正放下，不是說遙遠的2024，是另起一個爐灶，另一個國度，很快。

川普永遠是個鬥士，自得其樂，這是基因，改變不了。這次選舉得到7100萬票，如果他放手下台，洗手不幹，去打小白球，這個龐大票源很快會散，被他的同黨，同僚，戰友，對手瓜分。如果他放話2024再起，百尺竿頭慢慢爬，不是川普的DNA本色，那是白登的爬法。川普是要立刻運用7100萬的支持，不讓別人撿便宜。

立竿見影，最快的方法是建立傳媒王國。傳媒的衣食父母是廣告，廣告的準則是收視率（或收聽，或閱讀），收視率端看觀眾，聽眾，讀者，粉絲迷成糊，乩童也改變不了。歌星影星運動員成名很難，百中求一，擁有千萬粉絲更難。政治明星雖更難，但是有投票數作驗收，7100萬是個多麼大的數字。總統卸任後寫傳，演講收入，對川普來說是小兒科，建立傳媒王國，另類統領大眾才是偉業。

川普的大量粉絲票源在鄉村，在永遠無法去向華爾街爭氣的藍領層，在觀念保守，家庭綑綁，學歷羈絆，時不我與，永遠夢想翻身的人們。他們家裡都看到電視，川普的第一步，就是運用還在位的權勢，打爛CNN和Fox，建立取代物。川普對電視很在行，資金不是問題，技術人員紛來投靠。高唱翻身，實踐夢想，高舉星條旗，高舉基督教十字架，把握原則，善加蠱惑，川普式新聞和節目永遠有粉絲，無需共和黨，拋開2024。

再看白登，是另類，能力是另回事，他善於匯集英豪，容納百川，事實上現在已見眉目，這些人是他後盾。還不止此，自由世界被川普奪走了美國，正在慶幸重拾舊愛。白登收拾川普的攤子固然不易，但是比起川普連任遭遇的麻煩，會順利得多。

英雄和梟雄差別幾希，英雄未必成功，梟雄未必失敗，回看蔣中正和毛澤東，因果論在這兒不是絕對。

編輯推薦

川普 白登 美國

上一則

金州勇士砸3000萬推快篩 盼開放50%觀眾席

下一則

舊金山遊民「人口普查」明年1月展開

延伸閱讀

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕
川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果
魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數
石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白