金山人語／氣概氣度皆勇氣

白登 78歲登基需要勇氣，川普 74歲下台也需要勇氣。一個要有承擔的氣概，一個要有捨得的氣度，氣概氣度皆勇氣，他們都在創造美國 歷史，即使創造的僅是數字。

對白登來說，一生一直在提振勇氣，現在登上頂峰，登上就好好幹，可別白登。然而對川普來說，一生一直在自我創造的領域頂峰，現在下不來，應驗了上台容易下台難吧。從這方向看，毋寧川普更值得同情，如果暫且不論他對美國的功過。但是也許你我都會覺得，川普下台不會真正放下，不是說遙遠的2024，是另起一個爐灶，另一個國度，很快。

川普永遠是個鬥士，自得其樂，這是基因，改變不了。這次選舉得到7100萬票，如果他放手下台，洗手不幹，去打小白球，這個龐大票源很快會散，被他的同黨，同僚，戰友，對手瓜分。如果他放話2024再起，百尺竿頭慢慢爬，不是川普的DNA本色，那是白登的爬法。川普是要立刻運用7100萬的支持，不讓別人撿便宜。

立竿見影，最快的方法是建立傳媒王國。傳媒的衣食父母是廣告，廣告的準則是收視率（或收聽，或閱讀），收視率端看觀眾，聽眾，讀者，粉絲迷成糊，乩童也改變不了。歌星影星運動員成名很難，百中求一，擁有千萬粉絲更難。政治明星雖更難，但是有投票數作驗收，7100萬是個多麼大的數字。總統卸任後寫傳，演講收入，對川普來說是小兒科，建立傳媒王國，另類統領大眾才是偉業。

川普的大量粉絲票源在鄉村，在永遠無法去向華爾街爭氣的藍領層，在觀念保守，家庭綑綁，學歷羈絆，時不我與，永遠夢想翻身的人們。他們家裡都看到電視，川普的第一步，就是運用還在位的權勢，打爛CNN和Fox，建立取代物。川普對電視很在行，資金不是問題，技術人員紛來投靠。高唱翻身，實踐夢想，高舉星條旗，高舉基督教十字架，把握原則，善加蠱惑，川普式新聞和節目永遠有粉絲，無需共和黨，拋開2024。

再看白登，是另類，能力是另回事，他善於匯集英豪，容納百川，事實上現在已見眉目，這些人是他後盾。還不止此，自由世界被川普奪走了美國，正在慶幸重拾舊愛。白登收拾川普的攤子固然不易，但是比起川普連任遭遇的麻煩，會順利得多。

英雄和梟雄差別幾希，英雄未必成功，梟雄未必失敗，回看蔣中正和毛澤東，因果論在這兒不是絕對。