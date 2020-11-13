金山人語／美國中國 兩個平行世界？

川普 在白宮的日子，所剩無多。不管他毫無根據的選舉舞弊指控意欲何為，是愛面子下不來台，還是另有所圖，都折騰不了幾天了。

眼下人們更關心的是，因政府無能而失控的疫情，白登 將如何面對；對華人來說，陷入僵持的美中關係如何重啟對話，恢復交往，也是關注焦點。

與過往的總統選舉一樣，「中國 因素」照例是此次大選話題之一，兩黨候選人爭相表白：我對中國更強硬，不管是甩鍋「中國病毒」，還是斥罵昔日老友為「惡棍」。如說有所不同，那便是華裔選民：在白登支持者期待美中關係峰迴路轉同時，部分川粉則希望繼續對串制裁，以促中共下台。

川普敗選，寄望川普改變中國自然落空了。那麼，白登就能讓美中「回到從前」嗎？

不錯，相對於川普的不可理喻，白登對重建美中正常交往會更有成效。

就個人風格言，他會嘗試坐下來談，在分歧中求共識，而不是情緒化發洩不滿，甚至霸凌。

也因此，未來兩國關係會變得可預判，有跡可尋，這有助促進經貿往來，而非像現在這樣，太多不確定性，令人惶恐不安。

不止領導風格不同，兩人對美中乃至美國與世界關係定位亦不同。川普及身邊人，視中國為頭號威脅和對手；白登則認為俄羅斯才是美國國家安全的威脅，中國則是最大競爭對手。

更重要者，白登認為，作為競爭對手，未來美中關係是朝好的還是壞的方向發展，「取決於我們如何處理」，他沒有一味指責對方，而是表達了去做、用行動化解僵局的意願。

但是分析認為，儘管如此，美中關係前景仍不容樂觀。分歧早已超出經貿易範圍，而化解歧見不只取決於美方，更仰賴中方如何處理。

逆差易解，產權糾紛不難，意識形態與價值觀分歧，才是實質障礙。經30年交往，美國認識到美中「道不同」，雖無意不相為謀，但不想再一味迎合。這已是共和民主兩黨共識。而就在美大選之際，香港異見議員被取締資格及民主派議員集體辭職，等於向白登發出警訊：中國無意在「如何處理」上作出改變。

大選混亂與疫情失控，一同被中方視為美民主衰落的表證。可以預期，只要經濟能撐下去，百姓有飯吃，中國政局的穩定毋庸置疑。

美國、中國，兩個平行的世界隔洋冷眼相望，恐將成未來數十年之常態。對於白登總統，若能以理智取代情緒，棄敵意避冷戰，以談判弭分歧，開放民間正常往來，允許留學生入境，已是求之不得了。