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1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

金山人語／雖有贏家 老百姓挫敗感仍在

黃美惠

不管支持的人贏了沒，總統大選已過去，至終你還是得清院子、倒垃圾，最近要開一張大支票給政府。矽谷有產階級房產稅都達一萬美元以上，荷包大出血，失業或減薪的人，更是雪上加霜。美國生活充滿挫敗感。

白登競選口號說他是美國的靈魂。他的勝選或許是找回美國魂的第一步？

什麼是美國魂？理想狀態下，美國人崇尚民主自由，美國人善良、正直、樂觀、向上，開放、重視科學智識，樂意自我修正、崇拜勝者也同情弱者。

也有「醜陋的美國人」說法，但總的來說，美國給世界的觀感陽光無憂，保有希望。

可是這一年，整體形象走下坡，前半年「連全民戴口罩都辦不到」，如今則是「連個總統都選不出來」。瘋完大選，直接進入嚴峻新冠肺炎疫情。才發現，COVID-19才是不必重新計票就能確定當選的第一號敵人。

大概以為川普能保台灣、對抗中國，台灣人超乎常態地注視著美國大選，台灣的菁英很多留學過美國，網路又有助打破疆界，於是「美國通」暴增，朋友自嘲，因著關注開票，「對美國地圖從來沒有像這次那麼熟悉過」。分析美國總統大選結果，名嘴上節目馬不停蹄，提供從美國以外看美國的角度，也算旁觀者清。

有說法稱，川普四年造成超乎想像的轉變，就算走完法律程序依然敗北，他的影響不會下台，主要讓人看清美國盛轉衰的實際。中國毛病也許更多，但蓋得極度密實，不像美國，內部不合諧全都亮給人看。論生產力，美國早已無法自詡領先，生鏽嚴重。美國工人不如亞洲人努力，又比不上人家勤勞，怎能關起門來充老大、吃老本？川普說美國必須再度偉大，有他道理。

白登面對近半美國人厭棄民主黨那套作法的局面，國家分裂嚴重，首要是消除對立，重建互信和希望。不論支持大政府或小政府，民眾普遍對各級政府行政力不彰感失望，對美國服務業不長進更是絕望。

我每天深夜下班要走的101公路修路已近一年，遙遙無期；號稱高科技首都的聖荷西，花大錢買的寬頻極度不穩；老百姓到DMV辦事，即使未雨綢繆先預約都要耗去一早上；隨便打電話問個生活小事，都抱著電話等4、50分鐘；看個病好像考博士，過關斬將仍見不到醫師的面，拿到帳單貴得心臟病發，先別說尋回美國的靈魂了，這國家連有尊嚴的小民生活都給不了，每天喊口號、比參議員席次誰多的兩黨政客還不檢討嗎? 

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