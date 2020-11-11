金山人語／美國正式退出巴黎協定

總統選舉的次日，2020年11月4日，美國 正式退出了「巴黎協定」(Paris Agreemnent)。2015年聯合國在巴黎召開了氣候暖化會議，呼籲各國盡自己的能力減少溫室氣體的排放，讓地球溫度不高於工業化以前1.5到2℃，隔年各國陸續簽署這個沒有約束性的協定，共有197個國家。川普 總統上任即打算退出，依規定2019年11月4日是最早可以提出申請的日期，國務卿龐培歐就在那天提出退出申請，一年以後就自動退出。除了美國，只有巴西總統一度想退出，後來打消念頭。

巴黎協定不是條約，不過是把每個國家自己的減碳承諾放在一起，然後寄望各國漸進更多的承諾。歐巴馬總統應允美國會在2025年減少28%的2005年排放量，但這個方向的進展因川普上任停下來。川普認為巴黎協定是工作的殺手，讓美國人受懲罰，卻讓外國的污染者受益。美國目前空污的狀況，約是歐巴馬目標達成的一半，排放不致再升高，但也不會快速下降。

今年11月的格拉斯哥氣候變化會議，因為疫情延後一年，也同時給大家時間預備進一步的承諾，事實上近來歐亞各國也做出了進一步的承諾。新聞報導歐洲議會上個月開會，通過了在2030年降低溫室氣體排放60%，進而達到2050年淨零排放的目標，現由歐盟部長理事會考量。中國也應允2060年可以淨零排放，日本與南韓也都承諾2050年達到淨零排放。所謂淨零(Net Zero)排放，指排放的溫室氣體可以完全回收。

那美國還有救嗎？白登在競選中說，他當選總統就職的第一天，就會重新申請重返巴黎協定。而一年以後的格拉斯哥會議，也會看到較歐巴馬時代更嚴格的減少排放目標。即使美國不返回巴黎協定，仍能在聯合國對氣候發聲，因為仍是聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)的成員，是這個組織創制了巴黎協定，所以美國仍有巴黎協定觀察員的身分。

不論是否為觀察員，總是要做實在的事情，對解救地球暖化盡一份責任，少吃牛肉就是一件很重要，也許很難做到的事，但在英國 起步了。代表醫護與健康專家的英國「天氣變化健康聯盟」，呼籲政府從2025年起徵收影響環境的食物「天氣稅」，說除非大量減少製造高污染的食物消費，如牛肉與乳類，天氣變化的危急難以解決。食物的生產與消費，占英國20%的溫室氣體排放，一半是來自進口的飼料及其相關的森林砍伐，紅肉的消費需減少一半，環境才可以維持在容許的限度以內。

全球四分之一的溫室氣體排放來自食物的生產，而紅肉與乳類的影響遠大於種植的食物，牛會排放比二氧化碳更污染的甲烷，飼料種植更需破壞大片土地。倫敦醫學院的Parveen Kumar教授說，減少排碳大家多把重點放在能源與車輛上，現在則要思考食物處理了。皇家內科醫學院院長Andrew Goddard說，他雖然喜好牛排，但為了地球溫度不致危險的升高，我們必得重新考慮對食物的態度。英國醫界聯合出手，呼籲政府支援食物生產與飲食習慣的改變。

食物既然排放溫室氣體，但樹木卻可以儲存溫室氣體，美國每年的山林野火，大片的林地日夜燃燒，大量濃煙隨風遠飄，我們不忍於消防人員勇於奔忙，也可惜大批木材付之一炬，但更可惜的是儲存在樹裡的碳被釋放出來，污染了空氣。全球森林的植物與土壤，儲存了8620億噸的碳，而大直徑的樹占了一半的森林生物量，占重要的碳儲量。平均50%的全球活樹生物質碳(Biomass Carbon)，儲存在1%的大樹。

美國西部的華盛頓與俄勒岡兩州，有極為豐富的森林，1994年規定減少砍伐直徑21吋及更大的樹，但近來有提議放寬標準到30吋，引起在地森林生態專家David Mildrexler博士的反斥，說大樹在森林中僅占一小部分，但所扮演的特殊功能要幾百年才能彌補。在他一項實地調查發現，直徑31吋的大樹僅占調查林地的0.6%，但儲碳量卻高達16%，所以樹越大所增加的額外儲碳量越多，而且大樹越多森林生態越豐富，他呼籲政府要儘可能讓樹長得更大。

我們靜待白登總統在就職當天宣布重返巴黎協定，更希望一步步看到嚴謹的溫室氣體排放方案，甚至效仿歐亞各國，制定淨零排放時間表。