金山人語／美國的歷史性勝利

這次選舉是美國一次歷史性勝利。雖然川普 不肯認輸，而且美國的疫情和經濟仍處於危機狀態，但隨著事情的發展，相信這些問題都可一一渡過，因此到明年中和明年底，再回頭看，就可證明，這次選舉是美國的一次歷史性勝利，是將川普四年混亂撥亂反正的一次勝利。

一，川普不肯認輸，這是他向來的風格；四年前，他輸了287.8萬普選票給喜萊莉，但至今仍不肯承認。這次他不肯認輸，理由是選舉舞弊，但是他卻一直拿不出證據；他說要採取法律戰，要透過法院推翻選舉結果，但他拿不出有力的證據，法院不可能憑空推翻各州的計票結果。

參院多數黨領袖麥康諾和共和黨人9日支持重新計票。在雙方得票接近的州重新計票，雖然要數周才能完成，卻難以改變原來的結果。在普選票方面，截至9日，白登 得票7616萬，比川普的7152萬多了463.2萬；7616萬票是美國史上之最，顯示白登執政有很強民意授權。在選舉人票方面，白登已得279票，還有三州的票未開完，他可能在亞利桑納和喬治亞勝，因此得票將會超過300票。

川普曾投訴郵差拋棄他的選票，以及非公民獲准投票。據紐約時報7日的報導，川普今年8月已下令司法部調查郵差拋棄選票和非公民獲准投票之事，但至今沒有重大發現。

二，美國疫情正處於最危險的時候，單日確診連續五天超過10萬例，專家說疫情還會惡化，感恩節後兩三周將達到高峰。9日有一重大消息，輝瑞宣布，它研發的疫苗90%有效，今年底前可生產5000萬劑，如果一切順利，到了明年中，美國就可控制疫情。

全美目前還有超過1000萬人失業，新一波疫情又對經濟造成重大威脅，因為各州在疫情飆升的壓力下，不得不局部關閉商業。白登明年1月20日就職後，第一件工作就是與共和黨協商，通過經濟危機急切需要的紓困計畫。只要紓困計畫得以通過，各州又避免全面封城，經濟就會繼續保住增長，不致重回衰退。

三，經過四年的川普美國優先 政策，美國在外交上全面疏離盟國。白登上台後，必進行修復，重新與歐洲、加拿大、澳洲、日本和南韓等恢復緊密關係；如此一來，美國將可與全球先進國家全面恢復關係，重建世界秩序。

美中關係將是白登最難處理的一環，經過川普四年，白登不可能回到與北京全面「交往」的政策，也不可能走與中國經濟全面「脫鉤」的政策，因此可能局部緩和雙方關係，卻與西方民主國家一起聯手，嚴拒中共對西方造成的國安威脅。