金山人語／後川普時代

後川普 時代如何？該如何？人心掛念。

川普的任性施政，很快會被新聞，選民，政界拋入歷史，繼任者白登 要花幾倍時間，調整前任四年的「政績」。國內急需重建政治倫理，回到真正民主，世界要重返一體和平，全球秩序。一意孤行，不重專業，隨意貶升，信口胡說，自大狂傲，都需徹底改正。美國 的領導全球地位，要返歸建立在世人景仰的基礎，不是自我滿足的虛幻上。

失去的難找回，國內國際一樣，執政的民主黨要非常堅強，破碎的共和黨要扭轉迷途。國際上美國已盡失朋友，敵對國更加壯大，趁虛而入的結果，在組織，地理，經貿佔據了美國原有地位。川普晚期的以、阿間百年和解，得來不易，但歐洲更關注美國是否背棄他們。比起股市就業，亞洲更需要「美國老大哥」。

78歲的白登若尋求連任已82歲，第一任內要努力收拾爛攤子，成效要看他的團隊有多強，世局環境，以及他是否授權副總統。或許白登體認時不我予危機，同時發揮「收拾」與「重建」，那他就要有極端非凡的智慧，勇氣，以及完全能揮灑的團隊，使這位32年前就立志要入主白宮的老人，得償宿願

所謂「美國分裂不是黑或白，不是共和黨和民主黨間問題，是城市對鄉村，富有對貧窮，知識對保守。以最多選舉人票的加州為例，投白登和投川普的比例為2：1，舊金山，洛杉磯，聖地牙哥，沙加緬度，灣區，矽谷控制住2，廣大的北部和中谷農地是1，所以城鄉對立非常明顯。這次德州差點變成民主黨，賓州差點送給共和黨，說明黨派的傳統地盤未必不會變，收入，工作和知識的影響更大，而移民和宗教越顯重要，拉丁裔，印度裔明顯浮出檯面。

從這方面看，人們所擔心的美國分裂，德州加州甚或阿拉斯加獨立，完全不合邏輯。換句話，美國是個合眾國的基礎建構，牢不可破。再換句話，美國的投票制度是以各州作為基礎的「推選共主」制度，這套美國先民的智慧，充分表現在領導者的選擇方式，表現在分別代表「州」和「民」的參、眾兩院上。因此改為「全民直選」，「代議選舉」，乃至「廢除民主制度」這些呼聲，要不是沒考慮美國的選舉制度，就是忽略了個人與州的民權概念，甚至，別有用心想削弱美國，後者的說法是因為自己「有所不足」的忌恨心理在作祟。