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白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

金山人語／「我們不是敵人」

劉玉昕

看2020大選計票，如坐雲霄飛車。

開局，白登支持者喜出望外；之後搖擺州漸呈紅色，形勢翻轉，川普甚至錯誤宣布勝選了。但隨郵寄選票開始統計，形勢又反轉。至昨（5）日晚，白登步步為營，距270張選舉人票近在咫尺；川普則形勢告急，四面出擊揚言打法律戰。

匆忙任命大法官時，川普或許已料到會有今天。而要求自己領先的州停止計票、落敗的州重新計票，並在沒有任何證據情況下，無端指控郵寄選票是民主黨舞弊，倒也符合川普一貫風格。

但白登表達了不同的信息。他呼籲大家耐心、冷靜，不管支持的是誰，每一張選票都必須被計算，因為「在這裡，人民說了算。」至於選舉最後輸贏，「不應該由我或川普來宣布，而應由選民來宣布。」

此次大選的膠著與激烈，出乎人們意料。民主黨白登沒能取得壓倒性速勝大勝，讓一些人氣餒。紐時評論甚至認為，這次大選的最大輸家是美國，失望之情溢於言表。

對於川普未如預料或期待的那樣不堪一擊， 或許與四年前川普意外當選一樣，民主黨有諸多需要反思和檢討的。從灣區選舉可看出，選民對民主黨的左傾化和精英化趨勢，頗為憂慮。

但另一方面也須看到，選民對川普的不耐煩不信任，遠超對民主黨的不滿。曾經力挺川普入主白宮的鐵銹地帶搖擺州，此次由紅翻藍，即是證明。從這個意義上說，白登的競選是成功的，盡管現在斷言輸贏尚為時過早。

同理，通觀此次大選，看上去很混亂，但也堪稱精采，可說是美國民主制度的一次成功演練。

新冠疫情恐慌，民調有意無意的操弄，社群網誤導，以及國外力量的干擾，都未能打消選民熱情，投票率創百年紀錄。而各地選務機構不理總統要求，計票有序進行。當有更多的人投票，當每張選票都被計算在內，不管最後誰當選，都是選舉的成功，是民主制度的勝利。

雙方勢均力敵，紅藍平分天下，並不全然是社會分裂、族群對立的結果，毋寧說是兩黨制本身的奇妙。

在川普蠱惑下，美國族裔對立日漸高漲。但兩黨選情對峙，除族裔因素，也有政治理念與社會政策上的分歧。否則，難以解釋川普何以會有大批西裔、非裔、華裔支持者。只是，族群間人為挑起的仇恨，與信念政策上的正常分歧，往往被混雜一起，難以分清。

白登投票後向川粉喊話，「我們不是敵人」，競選有紅州藍州，選民有川粉白粉，但美國是大家的。選舉喧囂過後，該是一起重建和療傷的時候了。

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