金山人語／不管誰贏 媒體沒贏

大選開票夜到現在，不少人都學到一個詞──Too close to call。因為270張選舉人票一直開不出來。少數幾州的結果搞不定，情況膠著。

這和選前美國 各主要媒體以及民意調查的訊息有很大落差。過去半年多，一家大電視台臉書按時推送圖表，左邊川普 畫像，右邊是白登 ，川普這一側有很多小小紅球，代表共和黨候選人所獲支持數字，右邊小藍球代表民主黨白登的支持度。一目了然。

愈接近投票日，眼看小紅球都跑了，小藍球一直增加，比例懸殊。

若帶著這種印象去投票，周二晚就跌破眼鏡。

今年大選似也應把美國各大主流傳媒算進輸家。媒體不是靈媒，沒有水晶球或占星圖，並沒有人要求選舉不能有意外，但媒體人不是牧師在傳道，而應在言論平台上，呈現自己用真心真情採訪來的客觀結果。但不管是否討厭老川都看得出，白登才是各大報、主流電視台的最愛。

已經很久沒有聽到對川普言行比較不帶火氣的分析，只要寫他必是負面，到競選末期訪問一般選民，才有了一些擁川聲音出來。川普就這麼一無是處嗎？美國媒體的獨立調查能力以及不畏強權金權的底氣，曾是亞洲記者們的標竿，但經此一年，含金量大降。

民調公司Rusmussen今年夏天在紐約時報言論版編輯Bari Weiss離職後做過一次調查，拿Weiss辭呈裡一段話來問大家：「當紐時和其它曾經偉大過的新聞機構降低標準，放棄原則，美國人依然饑渴要看正確的新聞、重要的意見、真誠的辯論。」受訪的美國選民有五成三同意這段話。

然而有63％受訪者認為，美國主要新聞機構大都有自己的政治意圖（political agenda），認為新聞機構大致公平的，只27％。訪了一千位選民的這項調查，只三成相信自己所讀到的政治新聞，44％認為大多數記者都想阻擋川普的政治議程，相比之下，48％受訪者覺得在2010年，大多數記者願意替歐巴馬推進他的政治理念。

有趣的是，民主黨覺得新聞機構帶偏見的只有42％，共和黨則高達87％，無明顯政黨屬性的也有63％認為美國新聞機構有偏見。

投票後，有台灣的文化人Line來問我：「妳投了瘋子，還是傻子？」把川普稱為瘋子，白登譏為傻子，令人生氣。但外人如何論斷？很大部分是美國的媒體描繪的。這公平嗎?

本文不是在支持川普或白登，而是思考，2020總統大選，輸家絕對不只川普或白登一人而己，還有過去大家那麼珍惜過的媒體公信力。