金山人語／AI不必然成為兩面刃

近年AI 快速發展，從科學、產業、進入到我們日常的生活，讓我們工作更有效率，讓我們生活更輕鬆，但另一方面卻製造了恐懼，怕我們的工作被剝奪，怕中產階級被挖空，怕加深收入的不平等。AI的兩面刃的刻板印象深入人心已久，科學家們建立各種模型，研究AI與經濟成長及就業的關連，發現不恰當的人力市場與教育 政策，會降低AI帶來的正面效益，也就是說恰當的人力市場與教育政策，會有助於 AI 對經濟成長與就業，而不必然成為兩面刃。

不僅恐懼，AI也確實剝奪了人的工作，近15年在美國 就替代了700萬人。根據就業與教育指南What to Become月前的統計，美國四分之一的工作處於被AI替代的危險，機器人每年以14%的成長來替代人力，不需大學程度的工作會優先被替代，現在的新工作25年以後將不復存在，儲存、製造、運輸三大產業面臨全自動化的邊緣，過半的職場人需要學習新工作技術以保全職位，歐美的偏遠地區成為高危險失業地帶。

CNBC一年前的一份調查報告說，平均27%的美國人擔心未來五年內自己的工作會被AI等新技術取代，各年齡層除了65歲以上不怎麼在意以外，24-64歲之間擔心程度相差不多，唯獨18-24歲年齡層擔心的程度高達37%，探究原因，可能是年輕在職場上還有很長一段時間，同時對數位等新技術接觸的更多，看到未來的變化。至於擔心被替代的工作類別，從45%到33%，分別為市場廣告、商業支援、車輛、運輸、零售、農業、保險。

在另一方面，AI也增加了很多新工作，據史丹福大學AI學院HAI一年前的指數報告，AI的工作需求過去十年增加了五倍，需求量最多的是機器學習，而深層機器學習成長最快，2015-2018年間成長了12 倍。AI需要龐大電腦能量來運轉，也帶動了電腦的發展，以以大型影像分類的演算法為例，訓練時間就較兩年前加快了 180倍。其他需要AI發展的相關領域還很多，如企業軟體，資料轉型，物聯網，智慧城市等等。

現在看到了AI的兩面效應，那AI所創造出來的效益，會帶來經濟發展與社會福祉，來彌補所造成的損失與社會恐懼？HAI的學者們進一步研究來回答這一問題。他們分析343個美國都會區2014-2018年間的資料，發現大量徵求AI相關工作的城市，也同時有高度的經濟成長，但取決於城市對產業與教育的平衡，來創造以AI為基礎的就業機會，也就是有高科技的服務與更多的教育工作者，才能從中獲益。

下一步，那與AI工作關連的經濟成長，對社會福祉有助益嗎？研究人員用蓋洛普民調比對。蓋洛普每天以1000人做5項幸福感民調：身體、社交、事業、社區、財務，研究人員把AI工作的數量與蓋洛普民調結果做關連，用人口特性與教育設施做控制元素，結果發現AI工作的成長，以經濟成長調配，與幸福感呈正相關，特別在身體、社交、財務的元素上顯著。

研究人員認為這一發現，給公眾對AI的潛在負面影響做了更明確的闡釋，這也是首次AI幸福感的量化調查，不但有趣，在統計上也顯著，即使把控制因素如教育、年齡、產業組成等加入之後，仍呈正相關。結論雖然不代表AI是導致幸福的主因，但也因此進一步瞭解AI對社會的影響。

這一發現也給政策的制定帶來一個方向，例如城市可以制定一個智慧產業政策，藉投資AI的研究，來支援科技的創新，加上提升高等教育，就增加了成長的機會，經濟上的不平等就藉以平衡。研究學者認為，一個城市有受過教育的眾群，有良好的網路設備，甚至居民有撰寫程式的技術，就更能促進經濟成長，給大家帶來幸福。

20多年前，哈佛大學商學院教授Clay Chhristensen刻鑄了「破壞創新」(Disruptive Innovations)，驚動了全球產業界，當年的背景是興起的網路，也就是網路可以破壞傳統的營運，接受與否、產業陷於兩難，以後亞馬遜網路書店擊敗了實體書店，證實了結果。現在像似破壞創新的第二波，背景是 AI，接受與否可能同樣的陷於兩難，不知有多少人能遠眺AI的亞馬遜書店？

（註）史丹福大學AI學院全名是Institute for Human-Centered Artificial Intelligence，簡稱HAI，2019年3月18日成立，由知名AI專家李飛飛教授，與哲學家John Etchemendy教授，擔任共同院長。